Napoved IJS: Epidemija raste vse hitreje, vrh okužb že čez dober teden #video

Po Cizljevih besedah je zelo učinkovit ukrep delo od doma in izogibanje stikom z drugimi ljudmi. Cepljenje pa je še vedno tisto, ki tudi pri različici omikron predstavlja precejšnjo zavoro širjenju epidemije. Tisti, ki so trikrat cepljeni, so dvakrat bolj zaščiteni kot tisti, ki so cepljeni dvakrat, je dejal.

"Računamo, da bo prekuženost pomagala obrniti omikronov val in bomo z malo sreče na koncu meseca videli številke, ki upadajo."