Koronavirus: kaj se dogaja v Sloveniji? #vŽivo

"Število okuženih z novim koronavirusom po svetu spet raste in je že preseglo 290 milijonov, število smrti pa je preseglo pet milijonov. Število novih primerov najbolj raste v Evropi in tudi Afriki. Viden je vzpon omikrona na račun delte. V Evropi beležimo porast števila primerov okužbe s koronavirusom, negativen trend beležijo samo na Češkem in Poljskem," je pojasnila Čakš Jagrova.

Kar se starosti tiče se je trend izrazito obrnil na mlajšo generacijo. Med oskrbovanci domov za starejše pa na drugi strani beležijo minimalno stopnjo okužb, je še poudarila Čakš Jagrova.

V četrtek so v Sloveniji ob 11.016 PCR-testih potrdili 4.069 okužb z novim koronavirusom. To je 2.171 primerov več kot prejšnji teden, ko so potrdili 1.898 okužb s koronavirusom. Število dnevno potrjenih okužb se je drugič ta teden povzpelo nad štiri tisoč. Pred tem je bilo nazadnje več kot štiri tisoč okužb na posamezen dan zabeleženih sredi novembra lani.