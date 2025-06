Kam za vikend? Ne zamudite teh dogodkov!

Za sladkosnede

Brda bodo povsem v znamenju češenj, saj je čas za dvodnevni Festival briške češnje, ki pomeni nadaljevanje tradicionalne prireditve Praznik češenj. Dogajalo se ne bo le na enem prizorišču, ampak na več lokacijah po celotnih Goriških brdih.

Za strastne bralce

Slovenski dnevi knjige so osrednji vseslovenski literarni festival, ki vsako leto oživi Ljubljano ter številna partnerska mesta po Sloveniji in zamejstvu. Letos se festivalskemu dogajanju pridružujejo Lendava, Murska Sobota, Ormož, Ptuj, Maribor, Brežice, Slovenske Konjice, Mežica, Celje, Hrastnik, Škofja Loka, Sežana, Koper in Trst.

Začenja se tudi že 21. sezona Knjižnice pod krošnjami, izviren projekt branja na prostem, ki vsako leto v zelene kotičke številnih krajev in mest prinese opremo in knjige, s katerimi čez celo poletje vabi k branju, listanju in uživanju pod drevesi. Letos bodo otoki branja na osmih lokacijah v Ljubljani ter v 13 drugih krajih in mestih po Sloveniji ter v zamejstvu.

Za urbane športnike

Kongresni trg bo zasedel festival urbanih športov z najboljšimi mladimi breakdancerji na svetu ter drugimi mojstri urbanih športov, umetnosti in kulinarike. Potekala bodo še tekmovanja v skejtanju, BMX in skiroju, na voljo pa bo tudi obilica brezplačnih aktivnosti za obiskovalce, med drugim se bosta Michelinova chefa Jorg Zupan (bistro Aftr) in Luka Košir (restavracija Grič) pomerila za krono slovenskega street food kralja.

Za kolesarske navdušence

Ta konec tedna je čas za legendarni Red Bullov Goni Pony izziv, na katerem se bo 1.611 udeležencev na kolesih Pony pognalo na 1.611 metrov visok prelaz Vršič.

V Mariboru pa prirejajo kolesarsko doživetje, na katerem bodo udeleženci s kolesi Mbajk raziskali razvoj mobilnosti v Mariboru – od furmanov in splavarjev do sodobnih trajnostnih rešitev. Tura, ki je brezplačna, se bo začela na Glavnem trgu in zaključila pri najstarejši trti.

Za neodkrite talente

Festival Vurko Fest na štajerskem gradu z enim najlepših razgledov pod sloganom "Pokaži, kaj znaš!" združuje umetnost, šport in znanje ter je namenjen otrokom, družinam in širši javnosti. Vsako leto spodbuja ustvarjalnost, talent in povezovanje med generacijami.

