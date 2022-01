Vse več okužb tudi med politiki: pozitiven je avstrijski kancler

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Žena kanclerja in otroci so bili danes na testiranju negativni, poročajo tuje tiskovne agencije.

Žena kanclerja in otroci so bili danes na testiranju negativni, poročajo tuje tiskovne agencije. Foto: Reuters

Karl Nehammer je trikrat cepljen proti covid-19. Trenutno nima simptomov, je doma v karanteni in dela na daljavo. "Ni razloga za skrb, dobro sem," je sporočil kancler.

Ich wurde heute mittels PCR-Test positiv auf COVID19 getestet. Die Ansteckung geschah über ein Mitglied meines Sicherheitsteams. Ich habe mich sofort in Heimquarantäne begeben. Meine Amtsgeschäfte werde ich vorläufig per Video- & Telefonkonferenzen führen.https://t.co/W7xRawJBHC — Karl Nehammer (@karlnehammer) January 7, 2022

Žena kanclerja in otroci so bili danes na testiranju negativni, poročajo tuje tiskovne agencije.

V zadnjih dneh več okužb tudi med politiki

V zadnjih dneh, ko v Evropi zaradi širjenja različice omikron hitro narašča število na novo okuženih z novim koronavirusom, je več okužb tudi med politiki. Med drugim so bili na testiranju nedavno pozitivni še poljski predsednik Andrzej Duda, bolgarska zunanja ministrica Teodora Genčovska, švedski kraljevi par, 75-letni kralj Karl XVI. Gustav in 78-letna kraljica Silvia. Vsi so bili cepljeni najmanj dvakrat.