Švedski kralj in kraljica zbolela za covid-19

Švedski kralj in kraljica sta pozitivna na novi koronavirus. Oba sta cepljena s tremi odmerki, imata blage simptome in se počutita dobro. Foto: Twitter

Švedski kralj Carl XVI. Gustav in kraljica Silvia sta bila pozitivna na testiranju na novi koronavirus, so danes sporočili iz palače.

"Kralj in kraljica, ki sta prejela tri odmerke cepiva, imata blage simptome in se glede na okoliščine počutita dobro," so sporočili iz palače. Petinsedemdesetletni kralj in 78-letna kraljica sta v samoizolaciji.

King Carl XVI Gustaf and Queen Silvia of Sweden has tested positive for Corona. Their symptoms are mild. Wishing them health and a quick recovery 💙💛 pic.twitter.com/J05vstQxIo — The Swedish Royal Family (@SwedishRoyalFam) January 4, 2022

Preostali člani švedske kraljeve družine so se z novim koronavirusom že okužili. Prestolonaslednica Victoria, kraljeva najstarejša hči, je zbolela marca lani. Istočasno je zbolel tudi njen mož Daniel. Oba sta imela blage simptome in sta se hitro pozdravila.

Porast okužb tudi na Švedskem

Število novih okužb na Švedskem v zadnjih tednih skokovito narašča. Tridesetega decembra so v tej skandinavski državi z 11.507 primeri zabeležili rekorden dnevni porast od začetka pandemije. S tem so za okoli 130 primerov podrli rekord, star leto dni. Trenutno sicer odkrijejo okoli 10 tisoč novih okužb na dan.