Doslej že 200 okuženih po silvestrovanju v BG. Analize še v teku.

V prvi skupini silvestrovanja v organizaciji Colegium Mondial Travel so med 559 udeleženci doslej potrdili 152 okužb, v drugi skupini s 337 udeleženci pa 48 okužb.

Med skoraj 900 udeleženci organiziranega potovanja s silvestrovanjem v Beogradu je epidemiološka služba Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) do vključno četrtka zvečer potrdila 200 okužb z novim koronavirusom, je na novinarski konferenci pojasnila Nuška Čakš Jager z NIJZ. Po njeni oceni je večina okužena s koronavirusno različico omikron.

Po besedah namestnice predstojnika Centra za nalezljive bolezni NIJZ Nuške Čakš Jager so v prvi skupini silvestrovanja v organizaciji Colegium Mondial Travel med 559 udeleženci doslej potrdili 152 okužb, v drugi skupini s 337 udeleženci pa 48 okužb.

Različica omikron je v Sloveniji že prevladujoča

Tudi po podatkih obeh največjih institucij, ki v Sloveniji analizirata vzorce iz PCR-testov, je različica omikron pri nas že prevladujoča.

V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) so pojasnili, da je po zadnjih podatkih med PCR-testi, ki jih analizirajo, delež nove različice omikron že 63-odstoten. Med vzorci, ki jih analizira Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo (IMI), pa je prisotnost različice omikron 82-odstotna, je za POP TV pojasnil predstojnik inštituta Miroslav Petrovec.