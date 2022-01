Število okužb še naprej ostaja visoko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nedeljo so po prvih neuradnih podatkih potrdili 2.496 okužb z novim koronavirusom, kar je 1.486 okužb več kot prejšnjo nedeljo. Število okuženih ostaja skrb vzbujajoče, v soboto so potrdili rekordno število okužb, 3.349 primerov, kar 2.520 več kot pred enim tednom, kar je bilo doslej najvišje število za sobotne okužbe.

Po podatkih vlade so v nedeljo v bolnišnicah zdravili 537 covidnih bolnikov, od tega jih 161 potrebuje intenzivno nego. Najmlajši covidni bolnik na navadnem oddelku je star 22 let, na intenzivni negi pa 18 let.

Uradni podatki o novih okužbah v Sloveniji so običajno znani do 10. ure.