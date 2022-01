Kitajci v skrbeh, oblasti napovedale množično testiranje vseh prebivalcev

Dobre tri tedne pred začetkom olimpijskih iger v Pekingu, se na Kitajskem vnovič močneje širi število okužb z novim koronavirusom. V sosednjem Tianjinu so v sredo potrdili 137 okužb z novo različico virusa omikron. Oblasti so v milijonski metropoli že napovedale množično testiranje vseh prebivalcev, da zajezijo širitev virusa.

V Tianjinu so v nedeljo potrdili prve okužbe z omikronom, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Danes so prvi okužbi potrdili rudi v severnokitajski metropoli Dalian. Gre za dva študenta, ki sta bila pred tem v Tianjinu. Že pred tem so okužbe potrdili tudi v mestu Anyang in tudi v teh primerih je šlo za ljudi, ki so v mesto pripotovali iz Tianjina.

Odgovorne zdravstvene službe pričakujejo potrditev novih primerov. Kitajska pa je zdaj kot vse kaže pred novim težkim testom svoje ničelne politike do virusa, ki pomeni ne le množična testiranja, ampak tudi omejitev gibanja za prebivalstvo, stroge izolacije in karantene.

Izziv je posebej velik, saj se že 4. februarja v Pekingu začenjajo zimske olimpijske igre.