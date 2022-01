Kaj se dogaja z Jakovom Fakom? "Nihče ne ve, niti on sam ne."

"Z doseženim ne moremo biti zadovoljni. Dejstvo je, da smo pričakovali več," po polovici sezone pravi Janez Ožbolt, vodja panoge biatlon pri Smučarski zvezi Slovenije. Slovenski tekmovalke in tekmovalci do zdaj niso zablesteli, posebej skrbi slaba tekaška forma prvega aduta naše izbrane vrste Jakova Faka, še bolj pa to, da razlogov zanjo ne poznajo. Sive lase vodstvu reprezentance povzroča še necepljeni Klemen Bauer, ki ne bo smel odpotovati v Peking.

Kaj se dogaja z Jakovom Fakom, je zadnje čase pogosto vprašanje. Tudi če mu uspe brezhiben strelski nastop, tekme končuje na mestih, ki ga niti približno ne zadovoljujejo. Kaj je torej narobe?

"Čisto pošteno povedano, tudi njemu samemu ni jasno"

Janez Ožbolt: Z doseženim ne moremo biti zadovoljni. Dejstvo je, da smo pričakovali več. Foto: Grega Valančič/Sportida "Vsi se sprašujemo, kaj se dogaja," odgovarja Janez Ožbolt in dodaja: "Zdaj sem bil z reprezentanco v Oberhofu, in čisto pošteno povedano, tudi njemu samemu ni jasno. Že zadnjič po sprintu (18. mesto s strelsko ničlo, op. p.) je bil nezadovoljen, pa smo rekli, da je to prva tekma po dolgem času in da bo že nekako. Včeraj (48. mesto na zasledovanju, op. p.) pa je bil čisto … Enostavno ni mogel nikamor. Rekel je, da je občutil nekakšno blokado. Ni se mogel niti boriti in vsaj poskusiti teči hitreje. Zdaj sva se še s trenerjem Janezom Maričem pogovorila in ugotovila, da je najbolje nadaljevati s tekmami. Torej, da poskuša s tekmami priti nazaj v formo, da s tekmami dvigne raven. Treniral je dobro, zdaj pa kar ne gre. Tudi njemu ni jasno, zakaj."

In to je težava, priznava Ožbolt. Najhuje je, če ne veš natančno, kje se zatika. "Najprej smo pomislili na smuči, ampak so imeli vsi trije fantje (ob Faku še Klemen Bauer in Lovro Planko, op. p.) praktično enake smuči, tudi enako strukturo in enake maže. Pa tudi Bauer in Planko sta potrdila, da je vse tako, kot mora biti. To je torej izključeno. Enostavno mu ne gre," nam je razkril vodja panoge, ki pa ne izgublja upanja. "Verjamem pa, da se to lahko tudi hitro obrne. Pridejo pač takšni dnevi, ko ne gre. Za tiste rezultate, ki si jih pa sam želi, se pravi stopničke, je pa še zelo daleč," pravi.

Nima smisla, da se umika in trenira sam

"Nima smisla, da se zdaj nekaj umika in trenira sam, saj tako spet ne bo vedel, kje je." Foto: Guliverimage Fak je v preteklosti že imel sezone, ko se je v svetovnem pokalu mučil in nato eksplodiral takrat, ko je bilo to najpomembneje. Na največjih tekmovanjih. Sam se močno trudi najti pot nazaj med najboljše in velikokrat mu je to uspelo. "Res je, ravno zato smo rekli, da nima smisla, da se zdaj umika in trenira sam, saj tako spet ne bo vedel, kje je. Treba je še naprej tekmovati in se do olimpijskih iger dvigniti na pravo raven, da se prebije ta blokada."

Fak je kljub težavam še vedno daleč najboljši slovenski biatlonec v tej zimi, v skupnem seštevku svetovnega pokala zaseda 44. mesto s 63 osvojenimi točkami. Do teh sta se prebila le še Miha Dovžan (15 točk in 67. mesto) in Klemen Bauer (12 točk in 72. mesto). "Z doseženim ne moremo biti zadovoljni. Dejstvo je, da smo pričakovali več," priznava Ožbolt.

"Poskušali smo že s psihologi, a kljub temu ni pravega rezultata"

"Preostali fantje so nekako solidni, od Jakova pa se vedno pričakuje največ. Če bi se redno uvrščal med deseterico ali vsaj dosegal deset mest boljše rezultate, kot jih zdaj, bi bilo dobro, ampak dejstvo je, da pri fantih manjkajo Jakove uvrstitve. Tudi Dovžan bi se lahko uvrščal kakšnih deset mest višje, Lovro Planko je dokazal, da lahko nanj računamo v prihodnosti. Potem pa je Bauer, ki je soliden. Če bi zadeval, bi bil lahko veliko višje. Medtem ko sta Rok Tršan in Alex Cisar nekakšna … Ne bom rekel neznanka, ampak Tršan denimo že nekaj sezon ne more prenesti poletne forme v zimsko sezono. Poleti je konkurenčen, celo boljši od marsikoga, pozimi pa se izgubi. Sam pravi, da enostavno ne more hitreje teči. Težko je. Vse to je tudi psihične narave. Takšne stvari načnejo samozavest. Poskušali smo že s psihologi, malo še vedno sodelujemo z njimi, a kljub temu ni pravega rezultata. A vem, da so tako fantje kot dekleta res dobro trenirali in nekje se to mora pokazati. Je pa praktično že pol sezone mimo in tistega pravega rezultata še ni bilo. Mogoče bo pa olimpijada prinesla preobrat in se bo tam nekaj zgodilo. To je le zelo drugačno tekmovanje, ki jih morda 'prebudi iz te more'," še našteva Ožbolt.

Primer Klemen Bauer Naš drugi najizkušenejši biatlonec, 36-letni Ihanec Klemen Bauer, je bil "tekaško zdajle čisto soliden", pravi Ožbolt, pri njem je vedno bila in, kot kaže, vedno bo, težava s streljanjem. Če bi le zadel vse tarče, bi se uvrščal na imenitna mesta, a je "težava v tem, da to premalokrat izvede". Klemen Bauer ne bo nastopil na svojih petih olimpijskih igrah. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Zagotovo pa Bauerja februarja ne bo v Pekingu. Zakaj? "Zdaj je težava še v tem, da ni cepljen in na olimpijske igre ne gre. Izgubili smo še njega in to je še en minus za ekipo tako pri štafetah kot tudi pri posamičnih tekmah. Bauer je sicer prebolel bolezen covid-19, a že lani, in tudi če bi jo še enkrat, to ne bi zadoščalo, saj zdaj zahtevajo polno cepljenje. To je kar težava. Veliko kritik glede tega je iz vodstva reprezentance, in sicer da je neodgovoren, a prisiliti ga seveda ne moremo. To je njegova odločitev, da se ne želi cepiti. Na tekmah v svetovnem pokalu je 98 odstotkov ljudi cepljenih, tista dva odstotka pa predstavljajo en naš tekač in še peščica drugih." Tudi v svetovnem pokalu bo to kmalu precejšnja težava, razmere se slabšajo, ukrepi se zaostrujejo, polno cepljenje postaja norma za vstop v države, tudi v Evropski uniji. "Ja, za zdaj to še ni bil pogoj, ampak zdaj pa smo že iz Anterselva dobili obvestilo, da bodo v Italijo lahko vstopili samo polno cepljeni, se pravi, da bomo mi tja odšli brez Bauerja in še enega serviserja, ki se prav tako ne želi cepiti. Stvari se zaostrujejo in to nam povzroča dodatne skrbi. Upamo pa, da ne bo še kdo zbolel, kar bi bila pa že katastrofa."

Epidemija covid-19 ubija razpoloženje

"Polovico časa se ukvarjamo s certifikati, testiranji ... Računamo, koliko ur je minilo od zadnjega testa, kdaj mora nekdo na naslednjega." Foto: Vid Ponikvar Psihološko stanje tekmovalcev trenutno ob pomanjkanju navdihujočih rezultatov, ni najboljše, poleg tega pa je tu še vedno prisotna epidemija covid-19, ki prav tako že pošteno načenja stanje duha tako v slovenski kot tudi v drugih reprezentancah. "Toliko, kot sem letos videl slabe volje tako pri tekmovalcih kot tudi pri drugih, nisem še nikoli. Veliko se pogovarjamo o tem. To stanje 'ubija' razpoloženje. Neprestano so prisotni določeni pritiski, nobene sproščenosti ni več. Ogromno je neke birokracije, ves čas se izpolnjujejo raznovrstni obrazci, vsakodnevno se je treba prijaviti v številne aplikacije, vsak dan se opravljajo testiranja, ves čas moramo poslušati opozorila, povezana z epidemijo covid-19. To je obremenjujoče za vse nas, še posebej pa za športnike. Ni normalno. Ampak čisto nič ne moremo pomagati, to je enako za vse," nam je potarnal funkcionar, nekdaj odličen biatlonec.

Kakšna bo slovenska olimpijska odprava? "Na OI bomo imeli kvoto štirih tekmovalcev," pravi Ožbolt. "V Ruhpoldingu se kvalifikacijsko obdobje zaključuje in mi bi morali narediti res en fantastičen rezultat, da bi si priborili deseto mesto v tem posebnem točkovanju za olimpijado. S tem bi imeli kvoto petih tekmovalcev, trenutno pa smo enajsti in imamo kvoto štirih. Najverjetneje bomo v Peking lahko peljali samo štiri fante in dve dekleti. Zanesljiva sta Jakov in Dovžan, za preostali dve mesti pa se bomo odločali med Tršanom, Plankom in Cisarjem. O teh se bomo odločali po tekmah v Ruhpoldingu. Klemen bi bil zanesljivi potnik, ampak je izpadel."

Vsi so že izčrpani

Tudi za funkcionarje so razmere nadvse obremenjujoče: "Polovico časa se ukvarjamo s certifikati, testiranji ... Računamo, koliko ur je minilo od zadnjega testa, kdaj mora nekdo na naslednjega. Res je neprijetno. Na Kitajskem bo pa še bolj zaostreno. V Evropi se že da nekako zmeniti, če pride do kakšne proceduralne napake, tam pa ne bo popuščanja, formularji bodo morali biti izpolnjeni do pike natančno. Pa saj poskušam ostati optimističen, ampak je res tako obremenjujoče vse skupaj. A bomo že nekako preživeli, vendar je za športnike to res neprijetno, še posebej, ko jih moramo opominjati, da naj zelo pazijo, se ne družijo v sobah in podobno. Ves čas nanje pritiskamo."

"No, pa ne bodimo preveč črnogledi. Saj bo prišel kakšen rezultat, ki nas bo dvignil. Trenutno sovpada ta koronska depresija s pomanjkanjem rezultatov. Vseeno verjamem v naše fante in dekleta. Olimpijske igre pa so le tak cilj, ki jih bo 'povzdignil'," je sklenil Ožbolt.

