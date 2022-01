Francoz izkoristil slab strelski nastop Rusa, Bauer edini Slovenec v točkah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francoz Quentin Fillon Maillet (2 kazenska kroga) je zmagovalec moške zasledovalne biatlonske tekme v Oberhofu za svetovni pokal. Na 12,5 km dolgi progi je za 9,9 sekunde ugnal Šveda Sebastiena Samuelssona (1) in za 15,6 Norvežana Tarjeija Boeja (3). Klemen Bauer (4) si je z 31. mestom priboril novih 10 točk svetovnega pokala.

Vnovič je razočaral Jakov Fak (3), ki v smučini nikakor ni konkurenčen tekmecem. Po treh kazenskih krogih je z 18. zdrsnil na 48. mesto. Lovro Planko, ki je zgrešil polovico od 20 strelov, je bil 57.

Vse do zadnjega streljanja je kazalo, da bo Rus Aleksander Loginov (4) petkovo sprintersko zmago nadgradil še z zmago v zasledovanju. Še najbližje mu je bil dvakratni svetovni prvak v tej disciplini, Francoz Emilien Jacquelin, pa tudi ta je pred zadnjim streljanjem zaostajal več kot 52 sekund.

A Rus, kot bi se ustrašil zmage, je na zadnjem postanku zgrešil zadnje tri strele ter zapravil vodstvo. Trikrat je zgrešil tudi Jacquelin (4), kar je izkoristil drugi Francoz Quentin Fillon Maillet, ki je tekmo začel kot deveti, za njim je šel v smučino Samuelsson in nato Loginov.

Rus pa ni zdržal napada tekmecev in na zadnjem kilometru sta ga prehitela Norvežana Tarjei Boe in Sturla Holm Laegreid, ki sta se me seboj udarila za najnižjo stopničko zmagovalnega odra. Za desetinko sekunde pa je bil boljši starejši Boe.

Fillon Maillet je z deveto zmago v karieri in tretjo v sezoni prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku pokala, kjer je zdaj drugi Jacquelin.

Klemen Bauer si je priboril deset točk. Foto: Guliverimage

V slovenskem taboru je Fak dobro začel tekmo in bil po prvi strelski ničli 20., po drugem streljanju in kazenskem krogu pa še vedno 31. Že takrat ga je prehitel Bauer, ki je s 43. napredoval na 29. mesto.

Po treh streljanjih je bil Bauer celo 27., a do konca nekaj mest izgubil. Fak pa je slabemu teku dodal še dva kazenska kroga in izpadel iz boja za točke. Planko je že na prvih dveh streljanjih v kazenski krog zavil dvakrat in jasno je bilo, da bo končal pri repu uvrščenih.

Jakov Fak je končal kot 48. Foto: Guliverimage

Danes bo v Oberhofu tudi žensko zasledovanje s Polono Klemenčič, prihodnji teden pa se biatlonska karavana seli v Ruhpolding na Bavarsko.