Loginovu biatlonski sprint, Fak 18.

Tretje mesto je v vetrovnem vremenu in močnem sneženju pripadlo Norvežanu Sturli Holmu Laegreidu, ki je ob eni zgrešeni tarči zaostal 15,1 sekunde.

Loginov je zmago napovedal že po prvem streljanju, ki ga je končal kot prvi, na drugem pa je zgrešil zadnji strel, a bil v teku dovolj močan, da se je s tretjega mesta povzpel na vrh.

Točke svetovnega pokala je za 18. mesto dobil Slovenec Jakov Fak, ki je strelski nastop opravil stoodstotno, ciljno črto je prečkal 1:03,4 minute za zmagovalcem.

Klemen Bauer (+1:51,1) je bil s tremi zgrešenimi tarčami 43., Lovro Planko (+2:06,1/2) 53., Miha Dovžan (+2:36,5/2) 64., Rok Tršan (+3:05,3/1) pa 78.

Danes ob 14.15 bo še sprinterska tekma na 7,5 km za dekleta.

Izidi:

1. Aleksander Loginov (Rus) 27:00,8 (1)

2. Emilien Jacquelin (Fra) + 6,5 (2)

3. Sturla Holm Laegreid (Nor) 15,1 (1)

4. Johannes Kühn (Nem) 18,6 (2)

5. Roman Rees (Nem) 20,2 (1)

6. Anton Babikov (Rus) 23,0 (0)

7. Tarjei Boe (Nor) 23,6 (3)

8. Danil Serohvostov (Rus) 25,8 (2)

9. Quentin Fillon Maillet (Fra) 29,5 (2)

10. Filip Fjeld Andersen (Nor) 38,2 (1)

...

18. Jakov Fak (Slo) 1:03,4 (0)

43. Klemen Bauer (Slo) 1:51,1 (3)

53. Lovro Planko (Slo) 2:06,1 (2)

64. Miha Dovžan (Slo) 2:36,5 (2)

78. Rok Tršan (Slo) 3:05,3 (1)

- svetovni pokal, skupno:

1. Emilien Jacquelin (Fra) 425

2. Quentin Fillon Maillet (Fra) 401

3. Vetle Sjastad Christiansen (Nor) 372

4. Sebastian Samuelsson (Šve) 371

5. Tarjei Boe (Nor) 356

6. Edvard Latipov (Rus) 336

7. Johannes Thingnes Boe (Nor) 323

8. Sturla Holm Laegreid (Nor) 301

9. Aleksander Llginov (Rus) 274

10. Johannes Kühn (Nem) 260

...

42. Jakov Fak (Slo) 63

65. Miha Dovžan (Slo) 15

75. Klemen Bauer (Slo) 6