Kaj pripravlja Nikola Jokić za ta večer?

V seriji med Denverjem in Oklahoma Cityjem so v boljšem položaju Nuggets. Vodijo z 2:1. Čeprav so OKC, prvi nosilci zahodne konference, dobili drugo tekmo kar za 43 točk, so tretjo v Koloradu izgubili po podaljšku. Denver je prišel na domačem parketu do dragocene zmage, čeprav je njegov najboljši igralec Nikola Jokić zgrešil vseh deset metov za tri točke, skupno pa iz igre metal 8/25. Denver je skok v napadu izgubil s 5:18, a vseeno po razburljivi končnici premagal prve favorita zahoda. Skupno so OKC po treh tekmah kar se tiče doseženih točk v prednosti +32, a v zmagah zaostajajo z 1:2.

Na zadnji tekmi je pri Denverju v metu za tri točke blestel Michael Porter Jr. Zadel je pet od šestih metov. Pri gostih je prvi as Shai Gilgeous-Alexander, tudi največji kandidat za osvojitev priznanja MVP igralca rednega dela sezone, v zadnji četrtini dosegel le tri točke. Takrat je iz igre metal 1/8, v podaljšku pa ni proti košu Denverja na presenečenje navijačev OKC vrgel niti enkrat.

Cleveland Cavaliers bo skušal nadaljevati trend gostujočih zmag in Indiani vrnili milo za drago ter izenačiti na 2:2. Foto: Reuters

V noči na ponedeljek se bosta v četrti tekmi četrtfinalne serije spopadla še Indiana in Cleveland. Zanimivo je, da so uvodne tri tekme vselej pripadle gostom. Na prvih dveh je Indiano do odmevnih zmag v Clevelandu v zadnjih sekundah popeljal Tyrese Haliburton, nato so Cavaliers vrnili udarec in tretjo tekmo v Indianapolisu dobili kar za +22. Cleveland nasploh v tej končnici navdušuje s predstvami v gosteh. Dobil je vse tri tekme, povprečno z razliko kar +38.

