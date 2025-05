Varčevanje z investiranjem – vaša pot do udobja

Ne prespite potencialnih donosov

Največja napaka pri varčevanju z investiranjem je odlašanje. Čas je namreč ključni dejavnik pri ustvarjanju donosov. Ne glede na to, ali želite zaščititi svoje prihranke pred inflacijo, varčevati za pokojnino ali ustvariti dodatne prihodke, je investiranje eden izmed najučinkovitejših načinov za doseganje finančnih ciljev. Še več – finančni trgi so v zadnjih desetletjih dokazali, da lahko dolgoročno prinašajo višje donose kot varčevanje doma ali na banki.

Ne zaspite potencialnih donosov. Začnite že danes. Foto: Shutterstock / Triglav Skladi

Prednosti varčevanja z investiranjem

Premagovanje inflacije: Inflacija postopoma zmanjšuje kupno moč denarja. Z ustreznimi naložbami lahko ohranite in celo povečate realno vrednost svojega premoženja.​

Boljša izraba sredstev: Namesto da denar neproduktivno leži na varčevalnih računih z nizkimi obrestmi, ga lahko usmerite v naložbe, ki lahko dolgoročno ustvarjajo višje donose. Ne glede na to, ali varčujete za pokojnino, izobraževanje otrok ali nakup nepremičnine, vam investiranje omogoča, da svoje cilje dosežete hitreje in učinkoviteje.

Finančna neodvisnost: Pametno investiranje lahko pripomore k ustvarjanju pasivnih prihodkov, ki vam omogočajo večjo finančno svobodo in manjšo odvisnost od tradicionalnih virov zaslužka.

Poleg finančnih koristi spremljanje in prilagajanje naložbenih strategij krepi finančno pismenost in samozavest pri upravljanju osebnih financ. S pravilnim pristopom in ustrezno razpršitvijo tveganj lahko tako vlagatelji dosežejo stabilno rast premoženja ne glede na morebitna nihanja trgov.

Izberite nekoga, ki mu zaupate

S pravim partnerjem in strategijo lahko vsak posameznik naredi prvi korak proti bolj stabilni in varni prihodnosti.

Triglav Skladi ponujajo varčevalni načrt z investiranjem, ki omogoča enostaven vstop na kapitalske trge, tudi če se s tem še niste srečali. Njihovi strokovnjaki zagotavljajo podporo pri izbiri vzajemnih skladov, mobilna aplikacija Triglav Skladi pa omogoča preprosto spremljanje in upravljanje naložb. Poleg tega so Triglav Skladi uveljavljen in zaupanja vreden upravljavec premoženja s strokovnim pristopom in dolgoletnimi izkušnjami.

Si tudi vi želite uresničiti svoje finančne cilje?

Investiranje v vzajemne sklade je dolgoročen proces, ki lahko bistveno pripomore k finančni varnosti. Pri tem ne gre za hitre zaslužke, temveč za odgovorno in premišljeno upravljanje premoženja. S pravim pristopom in ustrezno podporo lahko tudi vi naredite korak k uspešnemu doseganju svojih finančnih ciljev.

Začnete lahko na dva načina:

Naročite se na posvet s finančnim strokovnjakom pri Triglav Skladih , ki vam bo pomagal izbrati najboljšo strategijo glede na vaše cilje.

, ki vam bo pomagal izbrati najboljšo strategijo glede na vaše cilje. Prenesite mobilno aplikacijo Triglav Skladi in začnite vlagati sami na enostaven, pregleden ter popolnoma digitaliziran način.

Več informacij na triglavskladi.si.

Triglav Skladi, d. o. o., Ljubljana. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja informacij in Ključne informacije za vlagatelje. Omenjena dokumenta sta v slovenskem jeziku brezplačno na voljo na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje ter na spletni strani www.triglavskladi.si.

Naročnik oglasnega sporočila je Triglav Skladi, d. o. o., Ljubljana.