Norvežanom mešana štafeta, Slovenija 18.

Biatlonke in biatlonci so v nemškem Oberhofu opravili tekmo mešanih štafet za svetovni pokal. V preizkušnji na 4 x 7,5 kilometra so slavili Norvežani pred Belorusi in Francozi.

Norvežani Tarjei Boe, Johannes Thingnes Boe, Ingrid Landmark Tandrevold in Marte Olsbu Roeiseland so vodili od začetka do cilja z izjemo drugega streljanja, na koncu so Beloruse ugnali za 23,1 sekunde. Tretjeuvrščeni Francozi so zaostali že 2:01,3 minute.

Slovenija, ki je nastopila v postavi Rok Tršan, Klemen Bauer, Polona Klemenčič in Kaja Zorc, je bila 18. z zaostankom 8:10,0 minute. Tršan je kot prvi v slovenski ekipi predal kot 16., Bauer kot 11., Klemenčičeva pa nato Zorčevi spet kot 16.

Ob 14.45 bo še tekma mešanih parov, Slovenijo bosta zastopala Miha Dovžan in Nika Vindišar.