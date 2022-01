Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Naraščajoče število okužb z novim koronavirusom močno hromi izvedbo hokejskih tekmovanj po svetu. Negotovost zvez in vodstev lig, ki iščejo rešitve, kako izpeljati sezono, so vse večje. Pojavljajo se skrbi, da bi olimpijske igre vse skupaj lahko le še otežile. Vodstvo Mednarodne hokejske zveze (IIHF), nacionalne zveze in predstavniki lig bodo zato na četrtkovem sestanku razglabljali o pereči problematiki, beseda bo tekla tudi o smiselnosti olimpijskega hokejskega turnirja, pa tudi o njegovi morebitni odpovedi.

Slab mesec pred začetkom zimskih olimpijskih iger v Pekingu se zaradi okužb z novim koronavirusom odpovedi hokejskih tekem po vsem svetu vrstijo druga za drugo. Z velikimi težavami se spoprijemajo že v ligi IceHL, ki nam je blizu in v kateri so v nedeljo odigrali le eno od načrtovanih šestih tekem. Pandemija covid-19 kroji urnik tudi v najmočnejši hokejski ligi na svetu NHL, ki se je na božični premor odpravila predčasno, vodstvo pa je tik pred božičem sporočilo, da najboljših hokejistov na olimpijske igre v Pekingu ne bo. V času teh bodo poskušali odigrati največ prestavljenih tekem.

Vse več skrbi, kako ob vsakodnevnih odpovedih izpeljati sezono, je po novem letu prisotnih tudi v drugih ligah, močno tudi v Nemčiji. Negotovost v nacionalnih zvezah in ligah je zaradi nepredvidljivih razmer, povezanih s pandemijo covid-19, tako velika, da se po poročanju nemških medijev pojavljajo razmišljanja o smiselnosti sodelovanja na olimpijskih igrah.

Odpoved olimpijskega hokejskega turnirja je sicer malo verjetna, zadnjo besedo bi tako imel Mednarodni olimpijski komite, oziroma naj ne bi bila nemogoča. "Položaj se lahko spremeni iz dneva v dan, kar je nevarno. Menim, da se nekaj tako drastičnega ne bo zgodilo, a pomembno je, da se o tem pogovorimo. Moramo se spoprijeti s tem položajem," je za za nemško tiskovno agencijo dejal predsednik nemške hokejske zveze Franz Reindl, sicer tudi član sveta IIHF, izvršnega organa IIHF, ki se dobro zaveda skrbi hokejskih zvez.

"Kaj se bo zgodilo, če se okužijo na prizorišču ali med potjo?"

"Nemško reprezentanco bi morali zastopati najboljši razpoložljivi igralci, a zavedamo se, da igre lahko predstavljajo določeno tveganje. Potrebujemo odgovore še na kar nekaj vprašanj. Kot na primer, kaj se bo zgodilo, če se bodo igralci okužili na prizorišču ali med vrnitvijo," je za MagentaSport dejal generalni direktor nemške prve lige DEL Gernot Tripcke. V DEL se prav tako ubadajo s prestavitvami tekem, skrbi pa jih, da bi bilo teh po vrnitvi iz Kitajske še več.

Nekateri nemški hokejisti, ki so v Pjongčangu presenetljivo postali olimpijski podprvaki, naj ne bi bili najbolj navdušeni nad igranjem v Pekingu, spet drugi, ki še niso bili na OI, pa se zavedajo, da je to ena redkih, če ne celo edina priložnost, da so del tekmovanja petih krogov.

12 reprezentanc v treh skupinah

Na moškem hokejskem turnirju bo 12 reprezentanc razdeljenih v tri skupine. V skupini A bodo Kanada, ZDA, Nemčija in Kitajska. V skupini B branilka naslova Rusija, Češka, Švica, Danska. Skupino C pa bodo sestavljali Finska, Švedska, Slovaška in Latvija. Začetek olimpijskega turnirja na Kitajskem je predviden 9. februarja.