Nove alpske odpovedi, začetek kvartetnega boja za polfinale DP

Tudi spored Alpske lige v zadnjih dneh močno krojijo okužbe z novim koronavirusom. Slovenski predstavnik HDD Sij Acroni Jesenice je to občutil že pretekli teden, ko je odpadlo gostovanje pri Fassi, brez odpovedi pa ne gre niti v tem tednu. Jeseničani bi morali v četrtek gostovati pri Fassi, a je srečanje prestavljeno.

Prestavili so še tri tekme tega tedna (Vipiteno Kitzbühel, Merano-Dunaj II, Vipiteno-Dunaj II). Naslednji predviden obračun železarjev v tekmovanju je v četrtek, 20. januarja, ko bo na Gorenjskem gostovala druga ekipa Linza.

Zaradi težav z okužbami so v ligi pred časom sledili IceHL in spremenili sistem razvrstitve na lestvici. Prvi kriterij za razvrstitev niso več točke, pač pa je povprečno osvojeno število točk na tekmo.

Štiri moštva − tudi HK SŽ Olimpija, ki se vrača na treninge − bodo četrtfinale DP začela z desetdnevno zamudo, in sicer prihodnji ponedeljek. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Oboji Jeseničani, Olimpija in Maribor četrtfinale začenjajo 17. januarja

Pri Hokejski zvezi Slovenije so ob tem potrdili še nova datuma začetkov četrtfinala državnega prvenstva dveh parov, ki bosta lov za polfinalom zaradi epidemije covid-19 začela z zamudo. Prvi četrtfinalni tekmi HDD Sij Acroni Jesenice−HDK Maribor in HK SŽ Olimpija−HD Hidria Jesenice sta predvideni v ponedeljek, 17. januarja.

Preostale štiri ekipe so četrtfinale že začele, in sicer so hokejisti HK Triglav Kranj svojega nasprotnika HKMK Bled premagali s 7:2, člani HK Slavija Junior pa so s 4:3 strli HK Celje. Če ne bo sprememb, bodo Celjani in Založani drugo tekmo odigrali ta torek, Kranjčani in Blejci pa v sredo.

V četrtfinalu je predvideno, da igrajo na dve zmagi.