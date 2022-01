OI: V primeru nesreče olimpijskega udeleženca domačinom odsvetujejo pomoč

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav se tudi na Kitajskem, prizorišču naslednjih olimpijskih iger, vse hitreje širi virusna različica omikron, to ne spreminja načrtov prirediteljev iger v Pekingu.

Čeprav se tudi na Kitajskem, prizorišču naslednjih olimpijskih iger, vse hitreje širi virusna različica omikron, to ne spreminja načrtov prirediteljev iger v Pekingu. Foto: Guliverimage

Čeprav se tudi na Kitajskem, prizorišču naslednjih olimpijskih iger, vse hitreje širi virusna različica omikron, to ne spreminja načrtov prirediteljev iger v Pekingu, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Ob tem so za domačine pripravili nova priporočila.

Načrti ostajajo nespremenjeni, čeprav so tudi v bližini Pekinga že zaznali prve okužbe z različico omikron, dpa povzema prireditelje iger.

"Ne glede na to, s kakšnimi izzivi se bomo srečali in kakšne težave nas čakajo, smo odločeni, da izvedemo uspešne igre," je na srečanju z novinarji dejal predstavnik organizacijskega odbora iger Zhao Weidong.

Prve primere okužb z različico omikron so konec tedna zaznali v mestu Tianjin blizu Pekinga. A že zaradi tako strogih ukrepov v boju s pandemijo prireditelji zaradi teh primerov ne bodo spreminjali strategije izvedbe iger.

"Dokler ni velikega izbruha v katerem od območij, kjer bodo tekmovanja, ne bomo spreminjali naše taktike glede ukrepov," pa je pojasnil izvršni direktor urada za nadzor nad pandemijo Huang Chun.

Številko okužb je v Tianjinu v ponedeljek naraslo na 50, oblasti so pozvale prebivalce, naj ne zapuščajo mesta, 100.000 delavcem, ki se sicer vsak dan vozijo na delo v Peking, pa so svetovali delo od doma.

V primeru nesreče vozila z olimpijskim udeležencem, odsvetujejo pomoč

Eno zadnjih priporočil se nanaša tudi na prometno varnost: če bo med igrami v prometno nesrečo vpleteno vozilo z olimpijskimi udeleženci, domačinom odsvetujejo pomoč, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Foto: Guliverimage

Priporočilo pekinškega prometnega urada se glasi: če pride do nesreče, v kateri je udeleženo vozilo z olimpijci, se ne približujte, ohranite razdaljo, ne prihajajte v stik z vpletenimi in počakajte na profesionalno pomoč.

Tudi takšno navodilo naj bi bilo del strogih ukrepov v kitajski prestolnici, kjer v strahu pred širjenjem zadnje različice virusa sprejemajo tudi zelo omejevalne poteze. To prometno navodilo tako sodi v sklop popolne ločenosti domačinov in obiskovalcev iz tujine, kitajske oblasti si tako ali tako prizadevajo za vzpostavitev mehurčka, v katerem bi bili tuji udeleženci tekmovanj popolnoma ločeni od prebivalcev, ki ne bodo imeli neposrednega stika z igrami.

Olimpijski gostje, tekmovalci, funkcionarji in novinarji bodo tako lahko uporabljali le točno določene namenske prevoze in se gibali le v omejenih okoljih tekmovališč in uradnih hotelov.