To bo nova lokacija PCR-testiranja v Ljubljani

V Zdravstvenem domu (ZD) Ljubljana s ponedeljkom vstopno točko za odvzem brisov za PCR-testiranje selijo na novo lokacijo na parkirišče P+R v Stanežičah. Odvzem brisov bo še naprej potekal na način "drive in", so sporočili iz ZD Ljubljana. Za spremembo lokacije so se odločili zaradi boljše prometne pretočnosti ob povečanem številu odvzemov brisov.

Ob tem v ZD Ljubljana opominjajo, da se mora splošna populacija na odvzem brisa za PCR-test naročiti. V primeru znakov okužbe s koronavirusom osebo na odvzem naroči izbrani družinski zdravnik. V primeru pozitivnega hitrega testa pri samotestiranju pa se posameznik na odvzem brisa naroči na telefonski številki 031 619 359 ali 031 619 255.

Šolarjem in dijakom pa se na odvzem brisa za PCR-testiranje v ZD Ljubljana ni treba naročiti. Na odvzem brisa lahko pridejo vsak dan od ponedeljka do petka med 7.30 in 9.30, ob ponedeljkih, sredah in petkih pa tudi med 12. in 14. uro.

V ZD Ljubljana ljudem sporočajo še, naj ob prihodu na odvzem brisa s seboj prinesejo kartico zdravstvenega zavarovanja in osebni dokument ter obvezno nosijo zaščitno masko.

Težave je povzročala zaprta garaža

Do ponedeljka odvzem brisa poteka v garažni hiši Stožice. Kot je prejšnji teden povedala vodja koordinatorjev točke za testiranje Tatjana Lekšan, so morali zaposleni ljudi velikokrat opozoriti, naj ob prihodu na odvzem brisa ugašajo svoja vozila, saj je garaža, kjer je vstopna točka, zaprt prostor. Opozorila je, da zaposleni ob povečanem številu naročenih na odvzem brisa doživljajo nestrpnost čakajočih, pojavljajo pa se tudi primeri, ko na odvzem brisa z morebitnim okuženim v avtomobilu pridejo še druge osebe.