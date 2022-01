Koronavirus v Sloveniji: ta podatek ni bil še nikoli slabši

V sredo je bilo po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ob opravljenih 13.335 PCR-testih potrjenih 6.855 okužb s koronavirusom. Delež pozitivnih testov je tako znašal 51,4 odstotka in je bil najvišji od začetka epidemije. Za primerjavo: prejšnjo sredo so potrdili 3.847 okužb z novim koronavirusom, torej 3.008 okužb manj kot včeraj.

Po podatkih sledilnika za covid-19 v slovenskih bolnišnicah zdravijo 527 bolnikov, kar je 11 več kot dan pred tem. Intenzivno oskrbo potrebuje 153 covidnih bolnikov. Včeraj je zaradi koronavirusne bolezni umrlo sedem oseb. Od začetka epidemije je boj s covid-19 izgubilo že 5.685 ljudi.

Včeraj so opravili 98.585 hitrih antigenskih testov, ki jih preverjajo z bolj zanesljivimi PCR-testi. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov okužbe znaša 4.796, 14-dnevna pojavnost na sto tisoč prebivalcev pa 2.387. V državi je trenutno 50.633 aktivnih okužb.

V torek so v Sloveniji ob opravljenih 14.814 PCR-testih potrdili rekordnih 7.420 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je znašal 50,1 odstotka.

Začenja se druga akcija cepilni dnevi

Število oseb, cepljenih z enim odmerkom, je 1.254.631 oziroma 59 odstotkov, z dvema odmerkoma pa 1.197.788 oziroma 57 odstotkov.

V 52. tednu se v slovenskih bolnišnicah zdravi 57cepljenih covidnih bonikov in 197 covidnih bonikov, ki niso zaščiteni s cepljenjem, še kažejo podatki NIJZ.

Po Sloveniji bo od danes do sobote potekala že druga akcija Dnevi cepljenja pod geslom Stopimo skupaj! Varno in zdravo naprej. V akciji bodo sodelovali zdravstveni domovi, nekatere covidne bolnišnice in mobilne cepilne enote. V teh dneh bodo cepilni centri odprti od 8. do 20. ure, naročanje na cepljenje pa ne bo potrebno.