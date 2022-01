WHO: Omikron še vedno nevaren, še posebej za necepljene

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po podatkih WHO se je število smrti po vsem svetu stabiliziralo na približno 50 tisoč na teden, kar pa po mnenju Tedrosa ne pomeni, da bi "morali ali smeli to število smrti tudi sprejeti". Foto: Reuters

Različica omikron ostaja nevarna, zlasti za tiste, ki niso bili cepljeni proti covid-19, je danes sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). NIJZ opozarja, da endemičnost koronavirusa ne pomeni, da je njegova nevarnost zmanjšana. Danska bo ponudila četrti odmerek.

"Čeprav omikron povzroča manj hudo obliko bolezni kot delta, ostaja nevaren virus, zlasti za necepljene," je na današnji tiskovni konferenci povedal vodja WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Velika večina ljudi, sprejetih v bolnišnice po vsem svetu, je necepljenih," je dejal Tedros. Opozoril je, da v Afriki več kot 85 odstotkov ljudi ni prejelo še niti enega odmerka cepiva. 10-odstotne precepljenosti medtem ni doseglo še 36 držav, 40-odstotne pa 90 držav.

Zdravstveni delavci pod velikim pritiskom

Tedros je poudaril, da čeprav cepiva ostajajo zelo učinkovita pri preprečevanju hude bolezni in smrti zaradi covid-19, prenosa virusa ne preprečujejo v celoti.

Po Tedrosovih besedah več prenosa pomeni več hospitalizacij, smrti, odsotnosti z delovnih mest, vključno z učitelji in zdravstvenimi delavci, ter več tveganja za pojav druge različice, ki bo še bolj prenosljiva in smrtonosna kot omikron. Pri tem je opozoril, da so zdravstveni delavci pod izjemnim pritiskom. Po nekaterih študijah naj bi jih med pandemijo več kot četrtina imela težave z duševnim zdravjem.

V naslednjih dveh mesecih bi se lahko okužila več kot polovica Evropejcev

WHO je v torek sporočila, da bi se v naslednjih dveh mesecih z novo koronavirusno različico omikron lahko okužila več kot polovica Evropejcev. Pri tem je potrdila, da je omikron bolj prenosljiv kot prejšnje različice in da opažajo naraščanje hospitalizacij obolelih s covid-19.

Strokovna skupina WHO je medtem ocenila, da ponavljanje poživitvenih odmerkov ni najboljši način za boj proti pandemiji, in priporočila razvoj novih cepiv, ki bodo ne le ščitila ljudi pred resnim potekom bolezni, temveč bi lahko tudi bolje preprečevala okužbo in prenos.

NIJZ: Endemičnost koronavirusa ne pomeni, da je njegova nevarnost zmanjšana

S širjenjem koronavirusne različice omikron se covid-19 spreminja v endemično bolezen, s katero lahko človeštvo živi, je v torek sporočila Evropska agencija za zdravila (Ema). Ob tem na NIJZ pojasnjujejo, da endemičnost ne pomeni, da je breme ali nevarnost virusa zmanjšana, pač pa, da je virus stabilno prisoten na določenem geografskem območju.

Ne glede na endemičnost je po navedbah Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) pravo vprašanje, ali imunost prebivalstva dosega raven, da zdravstveni sistem obvlada covid-19.

Naslednji tedni ter podatki o pomenu omikrona in vpliva na hospitalizacije bodo osrednji pri prilagajanju ukrepov, ocenjujejo. Ob tem pričakujejo, da dnevne covidne številke in "rekordi" v kratkem ne bodo več imeli osrednje vloge.

Posebna pozornost namenjena stanju v bolnišnicah

Posebna pozornost bo po navedbah NIJZ namenjena stanju v bolnišnicah. Če bo peti val epidemije covid-19 hitro narasel, nato hitro upadel, pritisk na bolnišnice pa bo vzdržen, bo v februarju nujno razpravljati in prilagoditi ukrepe spopadanja s koronavirusom, med njimi denimo dolžino karanten zaradi tveganega stika z okuženo osebo. "V tem kontekstu bi lahko govorili o endemičnosti, čeprav dejansko temu ni tako in je situacija precej dinamična," so pojasnili.

Ob tem opominjajo, da ima cepljenje proti covid-19 osrednjo vlogo zaščite pred resnim potekom okužbe s koronavirusom in hujšimi zapleti bolezni covid-19. Po vsej verjetnosti lahko pričakujemo, da bo v prihodnje za zagotavljanje dolgotrajne zaščite pred hudim potekom bolezni potrebno redno (letno) cepljenje najbolj ogroženih skupin, podobno kot pri cepljenju proti gripi. Obenem pa bi moralo biti redno cepljenje priporočljivo tudi za preostale skupine prebivalstva, so navedli.

"S povečanjem imunosti populacije – in z omikronom se bo poleg cepljenja pojavilo veliko naravne imunosti – se bomo hitro premikali proti scenariju, ki bo bližje endemičnosti," je v torek po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal vodja strategije za cepiva pri Emi Marco Cavaleri. Pri tem je poudaril, da smo trenutno še vedno v pandemiji, in opozoril na ogromno obremenitev zdravstva zaradi porasta števila okužb z omikronom.

Danska bo ranljivim ponudila četrti odmerek cepiva proti covid-19

Danska vlada je danes sporočila, da bo predlagala četrti odmerek cepiva proti covid-19 za najranljivejše posameznike. Z nedeljo pa bodo sprostili nekatere omejitvene ukrepe, kljub temu da v zadnjih dneh beležijo po več kot 20 tisoč okužb dnevno.

Danski minister za zdravje Magnus Heunicke je glede četrtega odmerka dejal, da ta poteza pomeni "novo poglavje" v boju proti širjenju novega koronavirusa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Četrti odmerek za najranljivejše državljane

Danska bo četrti odmerek ponudila "najranljivejšim državljanom", ki so jeseni prejeli prvi poživitveni odmerek, je povedal Heunicke.

Prav tako je danska vlada danes sprostila več covidnih omejitev. Od nedelje se bodo lahko ponovno odprli živalski vrtovi, zabaviščni parki, muzeji, umetniške dvorane in druge kulturne ustanove, ki so zaprte od 19. decembra lani. V kinematografih in gledališčih bo lahko naenkrat največ 500 obiskovalcev. Še vedno bo treba marsikje pokazati potrdilo PCT, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Nacionalni zdravstveni inštitut SSI je medtem poročal o 24.343 okužbah v zadnjih 24 urah, pri čemer omikron predstavlja 96 odstotkov vseh novih okužb. V bolnišnicah se zdravi 751 covidnih bolnikov. Skoraj 55 odstotkov Dancev je že prejelo poživitveni odmerek cepiva.

Država s skoraj šestimi milijoni prebivalcev je danes dosegla mejnik milijon okužb s koronavirusom od začetka pandemije, za posledicami covid-19 pa je umrlo skupno 3.433 ljudi.