Golob naj bi prejel celo več kot milijon evrov nagrade #video

Tik preden se mu je pred dvema mesecema iztekel že tretji mandat na mestu predsednika uprave GEN-I, je Robert Golob postavil svoje naslednike.

"Mi kot uprava smo dolžni zaradi skrbnega gospodarstva, gospodarjenja, da poskrbimo za dvoje. Da podjetje nemoteno posluje prek pooblaščencev, in to smo naredili," je 17. novembra lani povedal Golob.

Trenutno posle vodijo štirje pooblaščenci, vrhnji menedžment GEN-I, ki ga je postavil sam Golob. To so Andreja Zupan, Eva Knez, Dejan Paravan in Ludvik Bartelj. Da gre za Golobu zares zveste ljudi, kaže že dejstvo, da je Paravan pred štirimi leti nastopal na – tedaj še lokalni – novogoriški Listi Roberta Goloba.

Četverica Golobu zvestih direktorjev, ki imajo le specifična pooblastila znotraj svojih področij, nikakor ne more več mesecev v popolnosti nadomeščati uprave, jasno opozorijo pravniki.

"Ni mogoče, ker je zahtevnost dela uprave in delovnih področij tolikšna, da je težko to pokriti. Tudi sicer ima uprava določena delovna področja, ki jih samostojno pokriva brez zaposlenih oziroma brez ljudi na posameznih delovnih mestih," pove Luka Gaberščik iz odvetniške družbe BGP.

Kaj je Golob povedal o svoji plači?

"Sem ponosen na to, da sem Slovenec in da plačujem čim več, vse in edine davke tukaj. Zato je ta znesek 214 tisoč evrov. Da. Na letni ravni, neto. Velika plača? Itak. Sem ponosen na njo? Zelo!" je Golob povedal novembra.

Če so se razlage, da Golob nikakor ne želi izpustiti stolčka predsednika uprave državnega podjetja, že prej vrtele okoli njegove visoke letne plače, je to postalo zdaj še toliko bolj očitno. Operiranje z neto številkami je sicer nekoliko zavajajoče, saj je Golob državni GEN-I s prispevki stal skoraj pol milijona evrov. A to je drobiž ob sklepu skupščine GEN-I, ki ga hrani SDH, pod njim pa je podpisan kar generalni direktor celotne krovne družbe Gen energija Martin Novšak.

V njem piše, da od predvidenih 60 milijonov evrov dobička GEN-I v letu 2022 Golobu pripada kar milijon in dvesto tisoč evrov nagrade. Oziroma dva odstotka, brez omejitve navzgor. Kar ob Golobovih načrtih, da bi ta zlahka kmalu presegla tudi sto in več milijonov, dviguje ta znesek v nepredstavljive višine, opozarjajo analitiki.

"Tukaj bi bilo treba po zdravju vprašati člane skupščine, ki so odobrili take številke. To je osnovna težava. Verjetno so bili tudi pod pritiskom imena Roberta Goloba, za katerega vemo, da je bil politično zelo dejaven in ki je po moji oceni praktično politik na začasnem delovnem mestu direktorja državnega podjetja," je povedal komentator oddaje Ura moči Miran Videtič.

Kaj dejansko pomeni nagrada v predvideni višini 1,2 milijona evrov?

Najbolje plačani menedžer v Sloveniji, predsednik uprave Krke Jože Colarič, je v letu 2020 skupaj, torej tako plače kot nagrade za uspešnost, prejel le 30 tisočakov več. Ob skoraj 290 milijonih evrov čistega dobička v Krki. Iz državnega GEN-I bi ob le petini Krkinega dobička Golob pobral verjetno najvišjo nagrado vseh časov.

"Neuradno naj bi bila ta odločitev skupščine sprejeta pred odločitvijo ministrstva, da preveri te nagrade. Jaz bi pričakoval vsaj to, da skupščina te svoje sklepe zamrzne do odločitve ministrstva za gospodarstvo. Je pa dejstvo, da je to precej za Slovenijo nenavadno, visoke nagrade, o katerih direktorji državnih podjetij, ne samo v energetiki, tudi v zavarovalništvu ali kjerkoli drugje, lahko samo sanjajo," je še komentiral Videtič.

Zaradi neukrepanja sodišča v Krškem, da bi v doglednem času postavilo uradno začasno upravo, je GEN-i uradno odprt za morebitna izčrpavanja.

"Družba, ki nima uprave, nima odgovorne osebe. Vsaka družba ima direktorja ali upravo, poslovodjo ali upravo, imenovano ravno s tem namenom, da se zagotovi odgovornost v določenih prekrškovnih in kazenskih zadevah. Družba, ki je brez uprave, tega nima," je povedal Gaberščik iz odvetniške družba BGP.

Četudi bi trenutni pooblaščenci opazili morebitno krajo državnega premoženja, jim o tem ne bi bilo treba poročati nikomur.