Dnevi cepljenja. Večinoma brez naročanja, a preverite ministrov zemljevid.

Po Sloveniji bo od danes do sobote potekala že druga akcija Dnevi cepljenja pod geslom Stopimo skupaj! Varno in zdravo naprej. V akciji bodo sodelovali zdravstveni domovi, nekatere covidne bolnišnice in mobilne cepilne enote. V teh dneh bodo cepilni centri odprti od 8. do 20. ure, naročanje na cepljenje pa ne bo potrebno.

Akcija DNEVI CEPLJENJA!

Od 13.-15.januarja cepimo proti gripi in COVID-19:

🕗8.-20.uro

🏥Cepilno mestu pri Urgenci

💉Cepiva Moderna,Pfizer,Vaxigrip tetra

👉Cepimo odrasle in zdrave otroke, starejše od 12 let. Brez naročanja

👉Otroke 5-11 let morate naročiti na Pediatrični kliniki pic.twitter.com/WdbRvOErNd — UKC Ljubljana (@ukclj) January 12, 2022

Cilj akcije je precepiti čim več ljudi s prvim, drugim ali tretjim odmerkom. "Vsakdo šteje in vsak odmerek zaščite šteje. Odločitev za cepljenje je odločitev za zdravje in za vrnitev v življenje, kot smo ga poznali pred marcem 2020," je na ponedeljkovi novinarski konferenci ob predstavitvi akcije dejal minister za zdravje Janez Poklukar.

V Zdravstvenem domu Ljubljana bo akcija potekala od 7. do 20. ure, je v sredo povedala vodja koordinacije cepilnega centra Simona Repar Bornšek. Ob tem je izrazila upanje, da bodo tako kot v času prve akcije v decembru tudi tokrat zaznali povečano zanimanje ljudi za cepljenje proti covid-19.

Preverite lokacije za cepljenje

Zemljevid, kje naj bi izvajali cepljenje, ki so ga v ponedeljek objavili pri ministrstvu za zdravje, ni povsem točen, saj v nekaterih bolnišnicah, ki so na zemljevidu, cepljenja ne bo, izvajali pa ga bodo na primer v mobilnih enotah, a tega seznama na ministrstvu nimajo.

V tokratni akciji Dnevi cepljenja bodo cepili v UKC Ljubljana in UKC Maribor, v Splošni bolnišnici Novo mesto, v Trbovljah in na Ptuju, v bolnišnici Golnik in Splošni bolnišnici Jesenice. Na cepljenje se je ponekod treba naročiti, zato preverite termine. CEPLJENJ NE BO v bolnišnicah Izola, Nova Gorica, Celje, Murska Sobota, Brežice in Slovenj Gradec. Foto: Ministrstvo za zdravje

Seznam lokacij za cepljenje lahko preverite na tej povezavi.

K udeležbi so pozvali tudi epidemiologi. To so storili z namenom, da bi dosegli večjo precepljenost prebivalstva proti covid-19 in s tem lažje prenesli pritisk koronavirusne različice omikron. Vsak odmerek cepiva je pomemben, še posebej ključen pa je poživitveni, je v torek dejal predstojnik mariborske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Zoran Simonovič.

💉🌟🏥 V UKC Maribor se ponovno pridružujemo nacionalni akciji 'Dnevi cepljenja', ki bo potekala med 13. in 15. januarjem 2022.



⏰ Cepite se lahko v Cepilnem centru na lokaciji pred stavbo Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja (stavba 6) med 8.00 on 20.00. pic.twitter.com/ibcbWBKEUG — UKC Maribor (@UKCMaribor) January 11, 2022

V sklopu prve akcije Dnevi cepljenja, ki je potekala med 19. in 23. decembrom, so v Sloveniji sicer opravili 76.544 cepljenj proti covid-19. Kot je takrat ocenil Poklukar, so s tem preprečili približno 2.000 hospitalizacij, 500 sprejemov v enote intenzivne terapije in 300 smrti.