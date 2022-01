Nova podrazličica omikrona že v Sloveniji #video

Začetna različica omikron je v zadnjih mesecih postala prevladujoči sev virusa. Britanski znanstveniki pa zdaj pozorno spremljajo nedavno odkrito podrazličico omikronskega seva novega koronavirusa. O najnovejši podrazličici BA.2. poroča tudi Indija, Švedska in Danska, posamezne primere nove podrazličice pa so že potrdili tudi v Sloveniji, je na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 povedala direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano Tjaša Žohar Čretnik. Mednarodni podatki sicer kažejo, da bi se ta lahko razširila še hitreje kot izvorna podrazličica omikrona BA.1.

"En primer podvrste omirkona BA.2. so potrdili v Podravju. Tudi na inštitutu za mikrobiologijo so že potrdili dva taka primera in tako v Sloveniji lahko govorimo o posameznih primerih. Podvrsto različice spremljata Danska in Velika Britanija. Bolj se širi v Indiji in Južni Afriki. ​Zaenkrat zanesljivih ocen o tem, kako kužna je ta različica, še nimamo," je pojasnila Žohar Čretnikova in dodala, da je omikron v Sloveniji absolutno prevladujoča različica, "ta položaj pa je zavzela v dobrih treh tednih in zdaj povzroča ta cunami okužb, ki ga poskušamo tako laboratoriji, kot bolnišnice uspešno obvladovati."

Peti val je za laboratorije najhujši

Kot je povedala Žohar Čretnikova je peti val za laboratorije najhujši: "Vsak naslednji val je hujši, pridobiva na dimenzijah in peti val je za laboratorije najhujši. Od novega leta je vsak teden obseg testiranja v laboratorijih porastel za 50 odstotkov. Kljub temu si prizadevamo, da bi vsi procesi potekali čimhitreje, koristimo pa tudi pomoč iz tujine.

Sodelujejo z nemškim laboratorijem, kamor odpeljejo tudi do sedem tisoč vzorcev. "Povprečni pretočni časi so do 20 ur in 48-urni rok za poročanje smo danes zamudili pri 17 vzorcih za manj kot eno uro," je pojasnila.