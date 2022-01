Koronavirus v Sloveniji: nas mora skrbeti? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 sodelujejo koordinator za covid bolniške postelje pri ministrstvu za zdravje Robert Carotta, predstojnica Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja Tatjana Lejko Zupanc, strokovna direktorica Splošne bolnišnice Murska Sobota Manuela Kuhar Makoter in direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano mag. Tjaša Žohar Čretnik. Novinarsko konferenco na Siol.net spremljamo v živo.