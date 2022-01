EMA odobrila novo zdravilo proti covid-19

Iz Evropske agencije za zdravila (EMA) so sporočili, da odobravajo izredno uporabo zdravila Paxlovid za zdravljenje bolezni covid-19. Glede na laboratorijske študije je mogoče pričakovati, da bo to učinkovito tudi pri okužbi s koronavirusno različico omikron, so zapisali v agenciji.

Zdravilo v obliki tablete izdeluje ameriško farmacevtsko podjetje Pfizer. Ponekod ga že uporabljajo, na primer v Južni Koreji, kupili pa so ga tudi v Italiji, Nemčiji in Belgiji. V ZDA so zdravilo odobrili že decembra lani.

Namenjeno je za zdravljenje odraslih bolnikov, ki jim grozi hujši potek bolezni covid-19, ki ne potrebujejo dodatnega kisika in pri katerih obstaja povečano tveganje za hudo obliko bolezni.

Prvo zdravilo proti covid-19 za peroralno uporabo, odobreno v EU, vsebuje dve učinkovini v dveh tabletah. PF-07321332 zmanjša zmožnost virusa sars-cov-2 za množenje v telesu, ritonavir pa podaljšuje delovanje prve učinkovine.

EMA recommends authorising the oral antiviral #Paxlovid for treating #COVID19 in adults who do not require supplemental oxygen and who are at increased risk of severe disease.

👉https://t.co/ZlqsKSZ3lZ pic.twitter.com/iND1m2tP3A — EU Medicines Agency (@EMA_News) January 27, 2022

Kaj so pokazale študije?

Odbor je v postopku odobritve obravnaval podatke iz študije, v kateri se je izkazalo, da je zdravljenje s paxlovidom bistveno zmanjšalo verjetnost za hospitalizacijo ali smrt pri covidnih bolnikih z najmanj enim spremljajočim zdravstvenim stanjem, zaradi katerega je pri njih večje tveganje za hud potek bolezni.

Zdravilo ali placebo so bolniki, ki jih niso zdravili s protitelesi, prejeli v petih dneh po pojavu simptomov okužbe. V enem mesecu od zdravljenja je bilo samo osem oziroma 0,8 odstotka od 1.039 bolnikov, ki so prejeli paxlovid, hospitaliziranih za več kot 24 ur. Med tistimi, ki so prejeli placebo, je bilo takšnih 66 oziroma 6,3 odstotka od 1.046. Smrtne žrtve so zabeležili samo med tistimi, ki so prejeli placebo. Umrlo je devet bolnikov, je sporočila EMA.

Paxlovid je učinkovit tudi proti omikronu

Večina sodelujočih je bila okuženih s koronavirusno različico delta. Vendar je na podlagi laboratorijskih študij mogoče pričakovati, da bo paxlovid učinkovit tudi proti drugim različicam, vključno s trenutno najbolj razširjenim omikronom.

Stranski učinki so večinoma blagi. Koristi pa pretehtajo nad tveganji, ki jih prinaša.

Pogojno dovoljenje za promet z zdravilom v EU mora zdaj uradno izdati Evropska komisija, kar pa je običajno zgolj formalnost. "Paxlovid je prvo oralno protivirusno zdravilo za domačo uporabo v našem portfelju in mogoče je, da bo pomenilo resnično spremembo za tiste z visokim tveganjem za razvoj hude oblike bolezni," je ob priporočilu agencije sporočila evropska komisarka za zdravje Stela Kiriakides.