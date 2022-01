9.000 novih okužb na dan: Kaj pravi Bojana Beović? #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Včeraj je bilo ob 13.807 opravljenih PCR-testih potrjenih 8.681 primerov okužbe z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je znašal 62,9 odstotka. Za primerjavo: prejšnji ponedeljek je bilo potrjenih 5.174 primerov okužbe z novim koronavirusom.

V slovenskih bolnišnicah zdravijo 575 ljudi, od tega jih 154 potrebuje intenzivno nego. Včeraj je umrlo deset covidnih bolnikov, od začetka epidemije do danes že 5.715. Najmlajši bolnik na navadnem oddelku je star 14 let, najmlajši na intenzivni negi ima 29 let, je razvidno iz vladnih podatkov.

Več sledi ...