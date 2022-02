Večina slovenskih športnikov je pripotovala na Kitajsko. Preden lahko začnejo trenirati, morajo prestati testiranja na koronavirus. Večina je to že opravila. Na dva negativna testa še čaka prebolevnica Eva Urevc, Boštjan Božič je dva negativna že dobil. Žan Košir in Darko Centrih ostajata v izolacijskem hotelu.

V torek so v v olimpijski vasi Džangdžjakov sprejeli največjo skupino slovenskih olimpijcev. Strokovni vodja olimpijske reprezentance Jernej Damjan se je skupaj z ekipo biatloncev in biatlonk ter smučarskih skakalcev vselil v začasni dom, kjer so vsi uspešno prestali vse PCR-teste.

Skupaj z njimi je potovala tudi tekačica Eva Urevc, ta je bila ob prihodu na letališče na testu sicer pozitivna, saj je tik pred odhodom na Kitajsko virus prebolela. V olimpijski vasi je zato opravila še en test, rezultati pa naj bi bili znani v sredo zjutraj po kitajskem času. V slovenski ekipi upajo, da bo proces testiranja enak kot pri Boštjanu Božiču, trenerju Andreje Slokar, ki je bil ob ponedeljkovem prihodu prav tako pozitiven. Tudi on je prebolevnik; po dveh negativnih testih pa se zdaj lahko giblje po olimpijski vasi. Tudi Eva Urevc potrebuje dva zaporedna negativna testa. Če pa dvakrat prejela pozitiven izid, se bo iz svoje sobe preselila v izolacijski hotel, kjer sta že Žan Košir in Darko Centrih.

Vsi drugi člani reprezentance, ki so že na prizorišču, so bili na testiranju negativni. V ponedeljek zvečer so se v olimpijsko vas Jančing vselili vsi alpski smučarji z izjemo Ilke Štuhec, Maruše Ferk Saioni, Neje Dvornik in Žana Kranjca, ki prihajajo v prihodnjih dneh.