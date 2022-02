Čez tri dni se bodo na stadion Ptičje gnezdo sprehodili najboljši zimski športniki in športnice sveta. Slavnostno odprtje velja za enega najbolj spektakularnih dogodkov in tistega, ki se ga olimpijci najbolj veselijo.

Foto: OKS Žal je pandemija covid-19 tudi temu dogodku odvzela čar množice ljudi, ki so v preteklosti plačali visoke vsote denarja, da so lahko svoje junake spremljali na mimohodu olimpijskih reprezentanc. Letošnjega se bo smelo udeležiti le nekaj tisoč Kitajcev, ki so polno cepljeni, in tudi ti v omejenem številu.

Protikoronski ukrepi pa so vzeli tudi nosilca zastave Žana Koširja. Deskar je zaradi pozitivnega testa še vedno v izolacijskem hotelu. Vodstvo olimpijske reprezentance je izbralo drugega športnika in z velikim veseljem je to vlogo prevzel Žanov ekipni kolega Rok Marguč. Letošnje olimpijske igre bodo njegove četrte po vrsti. Nekdanji svetovni prvak v paralelnem slalomu ter dobitnik srebrne in bronaste kolajne v paralelnem veleslalomu bo skupaj z Ilko Štuhec na čelu slovenske olimpijske reprezentance vkorakal na Ptičje gnezdo.

"Ko so me poklicali, naj pridem, sem mislil, da me rabijo kaj za Triglavski ledenik, ki ga je Laško spravil v Peking. No, potem pa so me vprašali nekaj čisto drugega ... Brez besed. Hvala, zelo ponosen." je svojo novo nalogo na družabnih omrežjih komentiral Marguč.