Zimske olimpijske igre v Pekingu so prve, na katerih bodo športniki tekmovali izključno na umetnem snegu. Več mesecev so ga izdelovali s 100 snežnimi generatorji in 300 snežnimi topovi. Pri tem so imeli težavo: močan veter.

Ob temperaturah 10, tudi 15 stopinj pod ničlo bo umetni sneg na prizoriščih zimskih olimpijskih iger 2022 zelo suh, agresiven, kot rečejo v žargonu. Alpskim smučarjem bo priprava smuči tako pomenila dodaten izziv, deskarji prostega sloga pa so nad takim snegom navdušeni. "Sanjski sneg," ga je poimenoval avstralski deskar Matt Cox.

Na olimpijskih progah je samo umeten sneg. Temperature sicer so zimske, a območje tako sušno, da le redko sneži. Foto: Reuters Nad izdelavo snega je bedel 60-letni Švicar Jacques Fournier. Ko ga je pred nekaj tedni obiskala Reutersova ekipa, snežink sploh ni mogel ujeti v roke. Pihal je tako močan veter. "Ves čas moramo spremljati smer vetra," pojasnjuje. Da sneg pada na proge, ne zunaj njih. Že na osmih olimpijskih igrah zapored uporabljajo tehnologijo izdelave snega italijanskega podjetja TechnoAlpin. Za tekmovanja mora biti umetno narejeni sneg bolj gost kot na smučiščih za reaktivne športnike. Mednarodna smučarska zveza FIS je novembra preverila, ali bo zadostil njihovim standardom. Zaradi pandemije lani tu ni bilo preizkusnih tekem.

Januarja v povprečju le od dva do tri centimetre snega na teden

V samem Pekingu je snežilo 20. januarja. A le toliko, da so ga lahko kar pometli. Foto: Reuters V Džangdžjakovu in okolici, 200 kilometrov severno od Pekinga, kjer bodo tekmovanja v teku na smučeh, smučanju prostega sloga in smučarskih skokih, je zelo sušno. Padavin v tem času skoraj ni. So pa sneg lahko izdelali in ga tudi ni pobralo, saj so temperature že več tednov okoli 10 stopinj pod ničlo. V ponedeljek je bilo celo minus 15. Jančing, kjer bodo tekmovali alpski smučarji, pa je še bolj sušen. Za primerjavo: v Švici v Wengnu januarja v povprečju na teden zapade 31 centimetrov snega, v Jančingu pa od dva do tri centimetre.

Je pa snežilo v nedeljo. Naslednji posnetki sicer pričajo, da je šlo bolj za milimetre kot pa centimetre snega. Malo snežne pravljice je Džangdžjakov tako le dobil.

Koliko vode so porabili?

Zasneževanje. Foto: Reuters Koliko vode so porabili, da so izdelali dovolj snega za vsa prizorišča? Najpogostejša številka, ki se pojavlja na spletu, je 49 milijonov galon. To je nekaj manj kot 200 tisoč kubičnih metrov, kar bi zapolnilo 80 olimpijskih bazenov. A Carmen de Jong, profesorica hidrologije z Univerze v Strasbourgu, je za DW dejala, da bi toliko vode zadoščalo le za smukaško progo. Po njenem mnenju je bolj realna številka dva milijona kubičnih metrov. Prav zato so bile ob izboru Pekinga za gostitelja zimskih iger glasne kritike. Igre zaradi čezmerne porabe vode ne bodo najbolj prijazne do okolja.