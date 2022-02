Biatlonci spoznavajo olimpijske proge v izjemnem mrazu in vetru

Večina biatloncev, tudi slovenski, je na Kitajskem danes opravila prve treninge in spoznala težke pogoje. Še najbolj je šlo tekmovalcem na roke dejstvo, da jim je na vzponih močno pomagal veter v hrbet, ta pa jih je nato zaviral na nekaterih spustih.

Največji nasprotnik je mraz, ki se še poveča ob močnem vetru, pa tudi zaradi poznega začetka tekmovanj, saj bo večina nastopov na sporedu po 17. uri, ko se znova shladi, medtem ko so treningi v sončnem vremenu lahko prav prijetni.

Temperature se lahko spustijo tudi 18 ali 20 stopinj pod ničlo

V sredo so čez dan na prizorišču biatlonskih tekmovanj namerili deset stopinj pod lediščem, v mraku pa se temperature na nadmorski višini 1700 metrov lahko spustijo tudi 18 ali 20 stopinj pod ničlo, na kar je ob ogledu tekmovališča lani opozarjal že tekmovalni direktor Mednarodne biatlonske zveze (IBU) Borut Nunar.

V teh razmerah bo na potezi tekmovalna žirija, ki bo odločala o izvedbi tekem. Prav 20 stopinj Celzija pod ničlo je namreč meja, ko se tekme odpove, žirija pa zaradi vetra in drugih razmer, ki lahko otežijo tekmo, o izvedbi lahko odloča že pri -15 stopinjah Celzija

"Kot na vsakem tekmovanju tudi tukaj skrbno spremljamo vreme, seveda pa upamo, da se nam bo uspelo izogniti kratkoročnim prestavitvam tekmovanj," Mednarodno biatlonsko zvezo povzema agencija dpa. Na IBU dodajajo, da bodo o morebitnih spremembah odločali v tesnem sodelovanju z lokalnimi organizatorji.

Foto: Guliverimage

Mešane štafete na sporedu že v soboto

Prva preizkušnja bo že v soboto tekma mešanih štafet, na kateri naj bi slovenske barve branili Jakov Fak, Miha Dovžan ter Živa in Polona Klemenčič. Prav mrzlo vreme pa je tisto, ki bi lahko privedlo tudi do spremembe v postavi, saj je jasno, da ima Fak zaradi omrzlin še vedno težave s prstom na roki in se nerad izpostavlja pretiranemu mrazu. Posebej v primeru, kot je mešano štafeta, na kateri Slovenija možnosti za res vidno uvrstitev nima.

Prvi favoriti so svetovni prvaki s Pokljuke 2021 Norvežani, ki so že potrdili, da bodo reprezentanco zastopali najboljši - Marte Olsbu Röiseland, Tiril Eckhoff, Tarjei Boe in Johannes Thingnes Boe. Glavni tekmeci bodo najbrž Francozi, med favorite za odličja pa zanesljivo spadajo tudi Švedi, Nemci, Italijani in Rusi. Močno ekipo ima tudi Avstrija, ki pa zaradi okužbe z novim koronavirusom ne bo mogla računati na pomoč koroške Slovenke Dunje Zdouc.

V zvezi z biatlonom velja izpostaviti tudi prve kritike novega prizorišča. To leži na severozahodu Pekinga, kjer so v naravo vsekali nove proge in postavili nov biatlonski stadion s prostorom za 6.000 gledalcev. Vse kaže, da gre za kratkoročni tritedenski projekt, saj načrtov, da bi olimpijske proge v bližnji prihodnosti gostile svetovni pokal ali druga večja tekmovanja, namreč ni.