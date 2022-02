Sedem let risal pekinški smuk, atraktiven kot proga Ptic roparic

Od vseh prizorišč na zimskih olimpijskih igrah so najbolj specifična tista za alpsko smučanje, še posebej za najdaljšo disciplino med njimi, smuk. Smukaška proga v Jančingu v hribovju Žaohaituo je velika neznanka za vse, saj na njej niso še nikdar tekmovali, zato tekmovalci komaj čakajo četrtkov prvi trening. Do nedeljske tekme (4.00 po srednjeevropskem času) jih nato čakata še treninga v petek in soboto.

"Nihče ne pozna proge. To se mi zdi pošteno. Mogoče se bomo na prvem treningu bolj lovili, a smo vsi dovolj dobri smučarji, da progo hitro spoznamo in se znamo prilagoditi," je pred kratkim na to temo dejal Boštjan Kline, ki bo po pozitivnem testu Martina Čatra glavni slovenski adut v smuku. Glede na rezultate v Kitzbühelu (16. in 20. mesto) pa lahko preseneti Miha Hrobat: "Kot se da razbrati iz podatkov o progi, je precej strma. Tam je mraz, umeten sneg. Verjetno bo kot na prejšnjih igrah vse lepo zglajeno."

Smukaško progo zrisal Russi

Bernhard Russi Foto: Guliver Image Progo za kitajski olimpijski smuk je zrisal 73-letni Bernhard Russi, ki je bil v 70. letih svetovni prvak in olimpijski zmagovalec v tej disciplini. Nekdanji švicarski smučar se je podpisal že pod šest olimpijskih smukov, proga Ptic roparic v Beaver Creeku še danes velja za eno najbolj atraktivnih v svetovnem pokalu. Podobna naj bi bila tudi proga v Jančingu, ki je dolga slabe tri kilometre (štart na nadmorski višini 2.179 metrov, cilj na 1.285). Ženski smuk, kombinacijski in oba superveleslaloma bodo imeli štart nekaj sto metrov nižje. Tudi sneg (umeten in suh zaradi nizkih temperatur) naj bi bil podoben tistemu iz Severne Amerike. Pri načrtovanju te proge je Russiju sicer pomagal tudi njegov rojak Didier Defago, še en nekdanji vrhunski smukač.

Proga prilagojena Feuzu in Odermattu

Štart je na nadmorski višini 2.179 metrov. Foto: Reuters Tudi najboljši smukači na svetu so si progo lahko pogledali samo s panoramskih posnetkov, ki so nastali z droni. Avstrijec Matthias Mayer je tako dejal, da naj bi bil zgornji del valovit, najdaljši srednji del strm, pred ciljem pa nato znova sledi drsalni del. Russi in Defango sta pri načrtovanju imela v mislih tudi to, da bi proga čim bolj ustrezala njunima rojakoma, Beatu Feuzu in Marcu Odermattu. "Proga je prilagojena njima. Nekateri deli enemu, drugi delu drugemu," je priznal Russi. Zgornji del, kjer je več hitrih zavojev, je pisan na kožo Feuzu, srednje del z bolj tehničnimi zavoji pa Odermattu.

Želel je progo, ki bi res pokazala, kdo je najboljši smučar na svetu. V ospredju so skoki, tehnika in pogum, ne drsenje, je razlagal olimpijski prvak iz leta 1972. "Vsi so mislili, da je Peking ena sama ravnina in da nima gora. A to ni res. Proga ima strme prehode ter dolge in hitre zavoje. Ima tudi tri oziroma štiri velike skoke."

Vsaj pol ducata favoritov

Foto: Reuters Na osmih letošnjih smukih za svetovni pokal je bilo kar šest različnih zmagovalcev. Samo Aleksander Aamodt Kilde, ki vodi v smukaškem seštevku, je dobil več kot enega (Beaver Creek, Wengen in prvi Kitzbühel). Zmagali so še Feuz, Mayer, Dominik Paris, Vincent Kriechmayr in Bryce Bennett, zato je nekdanjemu velikemu tekmecu Franza Klammerja jasno, da je pred njegovima rojakoma težka naloga. "Favoritov je vsaj pol ducata. Mislim predvsem na Mayerja, Kriechmayerja in Parisa," je v pogovoru s švicarskimi novinarji pred kratkim dejal Russi.

Še zahtevnejši zaradi vetra

Ob zahtevnem terenu in umetnem snegu pa bo imel pekinški olimpijski smuk dodaten izziv. Še posebej v zgornjem delu, na odprtem grebenu, veter na sneg nanaša droben pesek s suhih okoliških pobočij. Ob progi je snega le za vzorec. In ta pesek bi lahko poškodoval tudi površino in robove smuči. Veter je v Jančingu zelo pogost. Nagajal je že pri zasneževanju proge.

Cilj po rahlem sneženju v noči na ponedeljek Foto: Reuters

Kritike okoljevarstvenikov

Da so lahko zgradili smučarske proge oziroma celoten nacionalni alpski center v Jančingu, so morali najprej spremeniti obseg zaščitenega naravnega rezervata Songšan. Projekt je bil odobren leta 2017. Kritik okoljevarstvenikov je bilo veliko. Ne le zaradi velike porabe vode, ki je bila potrebna za zasneževanje, ampak tudi zato, ker so smučarske proge posegle v omenjeni rezervat, v katerem živijo številne zaščitene živalske vrste. Med njimi sta cesarski orel in amurski leopard.