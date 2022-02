Večina pozitivnih ne kaže nikakršnih znakov bolezni, 11 ljudi se zdravi v bolnišnici

"Nimamo določene meje. Zadeva je zapletena in spremljamo tudi, kako so med sabo povezane okužbe znotraj olimpijskega mehurčka," je danes v Pekingu povedal vodja medicinske komisije iger in partner Mednarodnega olimpijskega komiteja Brian McCloskey.

Dodal je, da do zdaj niso našli povezave med odkritimi primeri na prizorišču iger.

Skupno 323 okužb

Skupaj so do zdaj pri "olimpijcih" v Pekingu potrdili 232 okužb, 136 že na letališču in 96 znotraj mehurčka. Ne gre pa spregledati, da številni udeleženci iger, tudi slovenski alpski smučar Martin Čater, na igre sploh niso potovali in bili pozitivni na drugih testiranjih. V Pekingu na prizorišču iger je bil na PCR-testu pozitiven tudi slovenski deskar Žan Košir.

Danes so prireditelji iger potrdili 32 okužb oziroma pozitivnih testov na virus. Med sredinimi primeri je tudi devet športnikov oziroma članov ekip. Ob vstopu na Kitajsko je bilo pozitivnih 15 ljudi, 17 okužb pa so potrdili znotraj olimpijskega mehurčka.

Enajst ljudi se zdravi v bolnišnici

McCloskey je dodal, da večina pozitivnih na testu ne kaže nikakršnih znakov bolezni. Druge je virus močno prizadel in 11 ljudi se zdravi v bolnišnici. "A prav noben primer ni res kritičen," je še povedal trenutno prvi zdravnik Moka. Ta predvideva, da bo število okužb začelo upadati po tem, ko bo v Peking prišla večina udeležencev in bo narejena dokončana prva selekcija na letališču.

Vsi, ki se bodo natančno držali navodil za preprečevanje širjenja virusa, bodo imeli po McCloskeyjevem mnenju majhno možnost, da se okužijo. Vsi udeleženci iger, spremljevalci, novinarji in drugo osebje v Pekingu delujejo znotraj strogo ločenega mehurčka in vsak dan opravijo PCR-test na koronavirus.