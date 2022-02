Trnova pot necepljene olimpijske prvakinje s presenetljivim odgovorom

34-letna švicarska deskarka Patrizia Kummer je ena redkih necepljenih športnikov, ki bodo imeli pravico do nastopa na letošnjih zimskih olimpijskih igrah v Pekingu. Nekdanja olimpijska prvakinja v paralelnem veleslalomu je za vstop v olimpijsko vas morala "oddelati" tritedensko karanteno. Pravi, da karantensko obveznost, ki jo je prestala v hotelski sobi, razume in je ne dojema kot kazen.

Patrizia Kummer, ki je cepljenje proti novemu koronavirusu zavrnila iz osebnih razlogov (odločitev je sprejela že spomladi), je tako za razliko od preostalih olimpijcev, ki so se proti Pekingu podali konec januarja, na potovanje proti prizorišču 27. olimpijskih iger odpravila že v začetku januarja.

Izolacija v Holiday Innu

Čas si je krajšala tudi z gledanjem serij in filmov na Netflixu. Foto: Instagram V izolaciji v 25 kvadratnih metrov veliki hotelski sobi v Holiday Innu v severnem Pekingu si je čas krajšala z gledanjem serij in filmov na Netflixu, kondicijo pa skušala ohranjati z vajami, ki jih je na joga blazini in z utežmi ter ostalimi telovadnimi pripomočki lahko izvajala.

Kot je povedala za CNN, je dovolj kreativna, da ji ni zmanjkalo idej za preživljanje časa. Skušala je vizualizirati svoje vožnje na deski in razmišljala o prenovi zgodovinske zgradbe doma v Švici, ki jo čaka v bližnji prihodnosti.

"Po naravi sem minimalistka in ne potrebujem veliko za lepo življenje, za srečo. Tako da to ni nikakršen problem. V bistvu celo uživam sama s seboj. Karantene ne dojemam kot kazen. Že vse od začetka septembra lani sem vedela, kaj me čaka, če želim nastopiti na olimpijskih igrah. Razumem, da glede na to, da živimo v pandemiji, vse države želijo zaščititi svoje ljudi," je povedala za CNN.

Spoštuje pravila in se ne pritožuje

Že pred odhodom v Peking je večkrat poudarila, da spoštuje pravila organizacijskega komiteja olimpijskih iger in kitajskih oblasti, da se bo posvetila le svojim ciljem na igrah, saj na drugo nima vpliva, in nikoli ni javno protestirala proti pravilniku, ki za udeležbo na igrah zapoveduje polno cepljenje ali 21-dnevno karanteno.

Vse do konca januarja je lahko trenirala le v hotelski sobi. Foto: Instagram

Zdravstvene izjeme tudi v Pekingu



V Pekingu je tudi peščica športnikov, ki niso niti cepljeni niti niso opravili karantene, saj jim je uspelo pridobiti ustrezno zdravstveno izjemo. Med njimi je sedem ruskih olimpijcev, večina je umetnostnih drsalcev, ki so mlajši od 18 let in v domovini niso bili upravičeni do cepiva.

Predčasna selitev v olimpijsko vas, a še vedno ostaja v karanteni

Kummerjeva je včeraj na družbenih omrežjih objavila razveseljivo vest, da so ji organizatorji iger dovolili, da se pred iztekom tritedenske karantene iz hotela preseli v olimpijsko vas v Džandžakovju, kjer pa še vedno ostaja ločena od preostalih olimpijcev.

Prehranjuje se v svoji sobi in dvakrat dnevno opravi PCR-test. Kot je zapisala, se jo obravnava enako kot tiste, ki so se na prizorišču iger znašli v visoko tveganem stiku z okužbo, a so na testiranju negativni.

Nastopu pa športnem vrhuncu letošnje zime se je zaradi zavračanja cepljenja odpovedala avstrijska veteranka, 48-letna deskarka Claudia Riegler (sprva je tudi ona nameravala v tritedensko karanteno, a je po odločitvi avstrijske reprezentance, ki je kot pogoj za nastop na igrah zapovedala polno cepljenje, ostala praznih rok), slovenski reprezentanci se je za podoben korak odločil biatlonec Klemen Bauer.

Prvi treningi na snegu

Dobra novica je ta, da že lahko trenira na snegu. Kot je zapisala na družbenih omrežjih, se na snežni trening in nazaj odpelje s posebnim kombijem, posebno zahvalo pa je namenila poljski in japonski reprezentanci, ki sta jo nesebično sprejeli na svoj trening, vsaj do prihoda švicarske reprezentance.

Leta 2014 je v Sočiju dosegla največji uspeh kariere: postala je olimpijska prvakinja v paralelnem veleslalomu. Foto: Guliverimage

Slovenski deskar Žan Košir je že vse od petka v izolaciji zaradi pozitivnega PCR-testa ob prihodu na Kitajsko. Vlogo zastavonoše na petkovem odprtju iger bo tako prevzel deskar Rok Marguč, ki bo zastavo nosil skupaj s smučarko Ilko Štuhec.

"Nihče ne ve, kako dolgo bom še morala biti v karanteni. Morda do izteka 21 dni, kar bo čez nekaj dni ali celo teden dni ali dva od mojega prihoda v olimpijsko vas. Ampak tudi to je v redu. Vzamem, kar dobim, in delam, kar moram," sporoča olimpijska prvakinja v paralelnem veleslalomu iz Sočija leta 2014 in zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala, ki je zaradi svojega cepilnega statusa letos ostala že brez dveh tekem v Italiji, in to kljub temu, da je z več negativnimi PCR-testi dokazovala svoje zdravstveno stanje.

Kummerjeva lani na svetovnem prvenstvu v alpskih deskarskih disciplinah na Rogli. Foto: Guliverimage

Zaradi status necepljenosti ostala brez tekem v Italiji

Sredi decembra je pred tekmama v Carezzi in Cortini d'Ampezzo zapisala, da je prvič po 14 sezonah v deskarski karavani tekma svetovnega pokala minila brez njene prisotnosti. Letos je tako nastopila samo na treh tekmah svetovnega pokala. Na prvih dveh tekmah v Rusiji se je uvrstila med najboljših osem. Na paralelnem slalomu je bila sedma, na veleslalomu pa mesto nižje.

Kot je še zapisala, bo kljub vsemu ostala zvesta sebi in svojim prepričanjem. "Stala bom za svojimi odločitvami in sprejela morebitne posledice."

