Poljaki jezni zaradi zadnjih dogodkov: To je antireklama za skoke

V četrtek bodo skakalci prvič preizkusili manjšo olimpijsko skakalnico v Džangdžjakovu, na kateri pa se bodo za odličja pomerili v nedeljo. V poljski reprezentanci je še vedno veliko govora o dogodkih, povezanih z Willingenom, kjer je glavni kontrolor Mika Jukkara diskvalificiral Piotra Zylo in Stefana Hulo zaradi domnevno spornih skakalnih čevljev.

Športni direktor Adam Malysz je na družbenem omrežju zapisal, da je šlo le za modificirano verzijo obstoječega čevlja, vendar se na FIS niso zmenili in prižgali rdečo luč.

Izkušeni Zyla o tej temi ni želel govoriti vse do danes, ko je spregovoril za poljski Eurosport: "Po zadnjih tekmah sem bil jezen zaradi turbulentnega dogajanja okoli naših skakalnih čevljev. Najbolj me je razburilo to, da me ni nihče obvestil o diskvalifikaciji. Stefan Hula je prišel v sobo in mi sporočil novico. Mika Jukkara je rekel, da so za ta konec tedna čevlji dobri, jih pa moramo zamenjati za Peking. Tako se ne naredi. Nemudoma bi me moral diskvalificirati. On je šef. Očitno z njim delajo, kar hočejo."

Nekdanji prvi mož stroke pri poljski reprezentanci Stefan Horngacher je bil ta, ki se je pritožil. Avstrijec je zdaj na čelu nemške ekipe in pred olimpijskimi igrami želi, da ne bi imel še kdo kakšne prednosti pred tekmeci. "Name ni naredilo velikega vtisa, je pa vse skupaj malo otočje. V svetu odraslih naj bi se stvari razjasnile medsebojno, a vse to razumem. Vsak želi za svojo ekipo najboljše, in vsak si želi pridobiti določeno prednost. Kot športnik rešujem stvari na skakalnici in ne izven nje," je zmedo pokomentiral Kamil Stoch.

Zdajšnji trener poljske reprezentance Michal Doležal, ki je tri leta pomagal Horngacherju, je o škandalu za sport.onet.pl povedal: "Ne želim govoriti o tem zdaj. To, kar se je zgodilo v Willingenu, je bila v vseh pogledih antireklama za smučarske skoke."