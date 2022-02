Slovenske skakalke varno prispele v Peking, pomočnik trenerja v izolaciji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenskim olimpijcem so se danes v Pekingu pridružile tudi smučarske skakalke. Nika Križnar, Ema Klinec, Urša Bogataj in Špela Rogelj so ene od zadnjih slovenskih športnic, ki so pripotovale na Kitajsko. Vse so tudi uspešno prestale testiranje na novi koronavirus, že jutri pa jih čaka prvi uradni trening.

Skupaj z dekleti sta v olimpijsko vas pripotovala tudi oba trenerja. Vsi, z izjemo pomočnika trenerja Anžeta Lavtižarja, so tudi uspešno prestali PCR-testiranje. Lavtižar je, tako kot sta tudi Boštjan Božič in Eva Urevc, prebolevnik, zato se je moral ponovno testirati, rezultate pa bo dobil jutri zjutraj po kitajskem času, so sporočili z Olimpijskega komiteja Slovenije.

Jutri več informacij o Slovencih, ki so v izolaciji

Za zdaj velja zanj enak postopek kot za preostale prebolevnike, ostati mora v izolaciji v svoji sobi, dokler ne bo imel dveh negativnih rezultatov testov na novi koronavirus. Stanje preostalih članov reprezentance, ki so bodisi v t. i. izolacijskem hotelu bodisi v svoji sobi, ostaja nespremenjeno.

"Žan Košir in Darko Centrih ostajata v hotelu z dobrim počutjem in brez simptomov. Eva Urevc za zdaj ostaja v izolaciji v svoji sobi v olimpijski vasi, dokler ne bodo rezultati dodatnih testiranj negativni. Več informacij pričakujemo jutri," so zapisali pri Olimpijskem komiteju Slovenije.

Naše skakalke so tako prvo "nevarnost" uspešno prebrodile in nimajo težav kot v avstrijskem taboru, kjer je na testiranju "padla" njihova najboljša skakalka Marita Kramer.

Ciljajo višje, kot so v Pjongčangu

Skakalke počasi že odštevajo ure do svoje edine olimpijske posamične tekme na Kitajskem. Ta bo na srednji napravi v soboto ob 11.45 po slovenskem času, dva dni pozneje bo še tekma mešanih ekip na isti skakalnici, nato pa se bo olimpijski tekmovalni program za skakalke končal. Skakalke se bodo z napravo, ki ima močan slovenski pridih, spoznale jutri na treningu.

Slovenski kvartet sestavljajo tretja skakalka svetovnega pokala Urša Bogataj, četrta Ema Klinec, peta Nika Križnar in 14. Špela Rogelj. Te štiri skakalke so tekmovale tudi v Pjongčangu, kjer je za najboljši skakalni rezultat poskrbela Križnarjeva s sedmim mestom. Skakalke, ki jih tokrat vodi trener Zoran Zupančič, na Kitajskem ciljajo precej višje. Na zmagovalni oder. Odločene so, da domov prinesejo prvo slovensko žensko skakalno olimpijsko kolajno.

