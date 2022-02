Osredotočen pogled proti večnosti

Na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu bodo skušali razveseliti Slovenijo tudi naši smučarski skakalci. Osrednji adut za moško posamično medaljo je Anže Lanišek. Razlogov je več, zakaj je tako, pa čeprav so tudi drugi v tej sezoni stali na odru za zmagovalce.

Od vseh slovenskih orlov je bil najbolj konstanten pri doseganju vrhunskih uvrstitev. Petkrat je stal na odru za zmagovalce, v Ruki celo na najvišji stopnički. Po tem uspehu so mu za nekaj časa prestrigli peruti tekmeci s pritožbo, da njegove oziroma vezi Petra Slatnarja niso v skladu s predpisi Mednarodne smučarske zveze FIS. Priznal je, da se ga je to dotaknilo, a se zaveda, da se ga ne bi smelo.

Slovenske skakalne medalje na ZOI Srebrna medalja 1988: Matjaž Debelak, Miran Tepeš, Primož Ulaga in Matjaž Zupan (ekipna tekma) − Calgary 2014: Peter Prevc (posamična tekma, srednja skakalnica) − Soči Bronasta medalja 1988: Matjaž Debelak (posamična tekma, velika skakalnica) − Calgary 2002: Damjan Fras, Robert Kranjec, Primož Peterka, Peter Žonta (ekipna tekma) − Salt Lake City 2014: Peter Prevc (posamična tekma, velika skakalnica) − Soči

Pred štirimi leti se mu ni izšlo, zdaj je prvi adut, da se vpiše med nesmrtne

A je tudi iz te šole prišel kot zmagovalec. Naučil se je nekaj novega kot pred tem že veliko stvari. Vse to mu pomaga do večje samozavesti, in na velikih tekmovanjih je pomembno, da so misli zbrane in tudi, da skakalca zmoti čim manj dejavnikov.

Psihološko trdnost je dokazal na lanskem nordijskem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu, kjer je na srednji skakalnici skočil do bronastega odličja. Če ne bi bilo težav s hrbtom, bi imel v vitrini zagotovo še drugo odličje z večje naprave.

Foto: Sportida

Zdaj je pred njim nova priložnost za skok na veliki oder, da se zapiše med nesmrtne. Priložnost, ki je v karieri še ni imel. Prvič v karieri bo nastopil na zimskih olimpijskih igrah. Za zadnje, v Pjongčangu, je dobro tlakoval pot v poletnem obdobju, nato pa: "Vedno upaš, pričakuješ od samega sebe, da boš ti tisti, ki bo dovolj dober, da te izberejo v reprezentanco. Tak cilj sem imel pred štirimi leti, a se ni izšlo. Poletno sezono sem imel zelo dobro, potem pa sem pred zimo velikokrat padel. Na podlagi tega sem se naučil, kako prerazporediti moči."

Zaključkov ne želi delati prekmalu

Pri 25-letnem Domžalčanu je jasno, kaj bo njegov cilj v Pekingu. Pred lanskim odhodom na prvenstvo v Oberstdorf ni želel na glas povedati, da je cilj medalja, po koncu pa je razložil, da se je s to mislijo odpravil v Nemčijo. Glede na predstave v tej zimi in dejstvo, da je peti skakalec svetovnega pokala, pred začetkom iger pod petimi krogi v njegovi glavi ni drugačnega razmišljanja.

Foto: Grega Valančič/Sportida A tudi tokrat na glas ne govori o odličju: "Res je, le medalje štejejo, pot do njih pa je zelo dolga. Skozi številne stvari je treba iti, zato zaključkov ne želim delati prekmalu. Treba je iti lepo počasi, iz skoka v skok, iz dneva v dna. Potem se bo videlo, kako bo."

Moški program se bo na olimpijskih igrah začel s četrtkovim treningom skokov na srednji skakalnici. Ob 13. uri se bodo podali na skakalnico v Džangdžjakovu, dan pozneje pa jih bo čakal še trening. Kvalifikacije za nedeljsko prvo preizkušnjo za medalje na srednji skakalnici se bodo začele v soboto.

Fantje se bodo za olimpijska odličja potegovali še 7. februarja na tekmi mešanih ekip (dva fanta in dve dekleti), nato še 12. februarja na posamični tekmi in 14. februarja na ekipni tekmi na večji napravi.