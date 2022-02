Trenutek groze na sankanju: Ukrajinec za trenutek obležal negiben

Sankaška proga za olimpijske igre v Pekingu že ima črno piko. Že na preizkusu prizorišča, novembra lani, se je namreč na njej grdo ponesrečil poljski sankač Mateusz Sochowitz. Ta je pri enem od spustov trčil v vrata ograde, ki bi morala biti tedaj zaprta, si ob trku zdrobil pogačico levega kolena in utrpel globoke ureznine po desni nogi. "Najbrž bom le stežka našel zaupanje v to progo," je tedaj dejal nesrečni Poljak, ki pa je po uspešni operaciji okreval in je danes treniral na progi v Jančingu, poroča Reuters.

Spomin na Kumaritašvilija, ki se je smrtno ponesrečil na treningu pred olimpijsko tekmo v Vancouvru leta 2010, je še živ, tudi zato, ker je olimpijski debi v Pekingu doživel njegov bratranec Saba Kumaritiašvili. Nesrečni Nodar je bil sicer prva smrtna žrtev na olimpijskem sankanju po 35 letih, odkar je ta šport v programu iger.

V televizijskih prenosih je sicer težko zaznati, za kako ekstremen šport gre. Sankači, z nogami naprej ali z glavo naprej, po zaledenelem žlebu drvijo z več kot 130 kilometri na uro. Kako strme naklonine so na ovinkih, pa nazorno kaže fotografija španskega tekmovalca Anderja Mirabella z ogleda proge.

🇪🇸 Spanish skeleton racer Ander Mirambell is gearing up for intense racing at the Winter Olympics 🤩



Just look 𝗵𝗼𝘄 𝘀𝘁𝗲𝗲𝗽 the skeleton race track is! 🤯#Beijing2022 | @AnderSkeleton