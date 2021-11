Sankaška grozljivka v Pekingu: "Iz kolena mi je štrlela kost, iz noge se mi je ulila kri"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prireditelji olimpijskih iger v Pekingu so bili prisiljeni začasno zapreti sankaško progo, potem ko se je na treningu na njej težje poškodoval poljski tekmovalec Mateusz Sochowicz, je sporočil Mednarodni olimpijski komite (MOK), ki je potrdil, da bodo progo pred vnovičnim odprtjem še enkrat temeljito preiskali in popravili morebitne napake.

Kot je poročal AFP, si je poljski sankač huje poškodoval koleno, posledice nesreče pa bi bile lahko še veliko hujše. Kot pravi sankač, bi se lahko ponovila tudi tragedija z olimpijskih iger v Vancouvru, ko je v nesreči umrl Gruzijec Nodar Kumaritašvili.

"Na stičišču moške in ženske proge sem na sredini nenadoma zagledal oviro. Spustil sem sani in se postavil v smukaško prežo, v pregrado pa udaril z levim kolenom. Ta odziv mi je najbrž rešil življenje," je dejal 25-letni poljski sankač, ki je v nesreči dobil tudi globoko ureznino na desni nogi.

🛷 - Bałem się, że w szpitalu zrobią mi jeszcze większą krzywdę - mówi Mateusz Sochowicz w rozmowie z @LukaszJachimiak. Polski saneczkarz dochodzi do siebie po operacji, jaką przeszedł po wypadku na próbie przedolimpijskiej w Chinach.https://t.co/4me0wiTC5x — Sport.pl (@sportpl) November 9, 2021

"Bil sem šokiran. Iz kolena mi je štrlela kost, iz desne noge pa se mi je ulila kri. Ekipa na stezi se mi je zdela nesposobna. Niso vedeli, kaj naj naredijo, niso poznali postopka za nujne primere," je še dodal 25-letni Sochowicz, ki je na zadnjih zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu zasedel 27. mesto.

Mateusz Sochowicz wybudził się już po operacji. Polak przyznał, że czuje się jak po zderzeniu z tramwajem. Opowiedział o samym wypadku, ale też o dantejskich scenach po nimhttps://t.co/bwViCtHJBD — Tomasz Kalemba (@Tomasz_Kalemba) November 8, 2021

"Progo in okoliščine, v katerih se je zgodila ta nesreča, tako sankaška zveza kot organizacijski odbor iger zelo resno preiskujeta. Upam, da so se iz te lekcije nekaj naučili, imajo pa dovolj časa za popravke," pa je sporočil podpredsednik MOK Juan Antonio Samaranch Salisachs, ki je zatrdil, da sta proga in varnost na njej dobili tudi veliko pohval.

