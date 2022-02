Nepojmljivo: po 94 letih bo najstarejša ameriška drsalka na OI

Umetnostna drsalka Mariah Bell bo po 94 letih najstarejša ameriška drsalka, ki bo nastopila na olimpijskih igrah. Te bodo zanjo šele prve. Razkrila je tudi, kdo ji je na neki način pomagal do boljših rezultatov in boljše organizacije.

Težko si je predstavljati, da pri 25 letih govorimo o športnici, ki spada med veteranke. A pri umetnostnem drsanju je tako, da dekleta svoj vrhunec dosežejo v najstniških letih in nekatera že pred dopolnjenim 20. letom drsalke obesijo na klin.

Vsekakor to ne drži za Mariah Bell. Te se je pri 25 letih uvrstila na svoje prve olimpijske igre, potem ko je postala ameriška državna prvakinja. Z državnim naslovom je po 95 letih (po letu 1927) postala najstarejša ameriška državna prvakinja. ZDA pa že 94 let na olimpijske igre niso poslale tako "stare" tekmovalke.

"V drsanju sem šla skozi marsikaj. Postala sem bolj odgovorna in zato mislim, da sem postala boljša športnica." Foto: Guliverimage

"Ko sem bila mlajša, nisem bila pripravljena"

"V drsanju sem šla skozi marsikaj. Postala sem odgovornejša in zato mislim, da sem postala boljša športnica. Pripravljena sem na ta korak. Že pred tem sem bila blizu temu, ampak se ni zgodilo. Morda sem tudi bolje drsala, ampak ni bil pravi čas. Očitno zvezde niso bile na pravem mestu," je za USA Today razlagala 25-letnica.

Pravi, da je danes veliko bolj samozavestna in zato boljša drsalka. "Pripravljena sem na to … Imam izkušnje. Ko sem bila mlajša, nisem bila pripravljena na olimpijske igre ali zmago na državnem prvenstvu. To je moja zgodba. Zgodilo se je, da sem pripravljena, ko sem stara 25 let. Komaj čakam, da vidim, kaj me čaka v prihodnosti," je še dejala ameriška drsalka.

Mariah Bell Foto: Guliverimage

Predvsem ruske tekmovalke že zelo kmalu končajo kariero

Pri drsanju je tako, da sploh ruske tekmovalke vrhunec svoje kariere dosežejo že v zelo zgodnjih letih. "Vidimo mlade ruske tekmovalke, ki potem v starejših letih ne morejo več tekmovati na tako visoki ravni," je povedala Bellova.

Tudi Američani so imeli tekmovalke, ki so največje uspehe dosegale v zelo mladih letih. Tara Lipinski je na primer pri 15 letih leta 1998 v Naganu osvojila olimpijsko zlato, Michelle Kwan je bila istega pri 16 letih srebrna. Prav tako je Sarah Hughes leta 2002 Salt Lake Cityju pri 16 letih osvojila zlato.

Z vzgajanjem svojega psa se je veliko naučila

Kot je še dejala, ji je pri doseganju cilja pomagal tudi njen novi pes – nemški ovčar. Zanj se je odločila, da se v življenju ukvarja še s čim drugim kot samo z drsanjem. Hitro je spoznala, da njena psička potrebuje rutino in organizacijo. In posledično je ugotovila, da tudi ona potrebuje nekaj organizacije. Začela si je sestavljati sezname in ob tem ugotovila, kaj deluje pri njenem drsanju.

Mariah Bell na olimpijskih igrah v Pekingu sicer ne spada med favoritinje za medaljo, lahko pa bi s kolegicami iz reprezentance osvojile medaljo v ekipnem tekmovanju.