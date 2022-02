Okužena Norvežana v novih težavah

Okužbe z novim koronavirusom še naprej parajo živce norveškim smučarskim skakalcem. Potem ko sta se Daniel Andre Tande in Johann Andre Forfang borila z okužbo, so zdaj iz norveškega tabora prišle nove novice. Tande je bil namreč danes po dveh tednih od okužbe na testu prvič negativen, na drugi strani pa je Forfang, ki je bil v torek že negativen, spet pozitiven.

Koronavirus še naprej kvari načrte norveške olimpijske reprezentance. Danes je prvi negativen rezultat PCR-testa prejel Daniel Andre Tande, Johann Andre Forfang pa je bil po treningih v Oslu in Lillehammerju ponovno pozitivno. Zdaj tako že zagotovo velja, da se Forfang in Tande ne bosta udeležila tekme v Pekingu na srednji skakalnici, ki bo v nedeljo. Trenutni načrt Skandinavcev, ob predpostavki negativnih testov, je polet v Peking v ponedeljek ali torek.

Forfang, ki je pred štirimi leti postal olimpijski podprvak na srednji skakalnici, se je na odhod v Peking pripravljal že nekaj dni. 26-letnik je treniral v Holmenkollbakknu v Oslu in Lysgaardsbakknu v Lillehammerju, nato pa je bil spet pozitiven.

"Mislim, da je bil rezultat testa v sredo tik pod vrednostjo, da bi bil negativen. Bil je tako blizu negativnemu rezultatu, da je bilo že smešno," je dejal Forfang v intervjuju za Dagbladet. "Zavedam se, da se rezultat testa lahko spremeni. Pozitivni rezultat testa lahko imate še šest tednov po okužbi s koronavirusom," je še dejal norveški skakalec.

Bo Johann Andre Forfang lahko odpotoval v Peking? Foto: Žiga Zupan/Sportida

Medtem je Tande po dveh tednih čakanja naposled le imel negativen izvid PCR-testa. Svetovni prvak v letenju 2018 je v sredo namreč opravil dva testa. Rezultat prvega testa je bil na meji, drugega pa je bil negativen. "Začutil sem veliko olajšanje," je dejal v izjavi za norveške medije.

Trenutno ima Norveška na Kitajskem le tri zdrave skakalce. To so Halvor Egner Granerud, Robert Johanssou in Marius Lindvik, ki so že v Pekingu. Ekipna tekma bo na sporedu 14. februarja. "Še nekaj dni je za trening na veliki skakalnici. Upam, da se bova lahko z Danielom odpravila v Peking," je še dejal Forfang. A zato bosta morala oba skakalca pred potovanjem na Kitajsko imeti štiri negativne teste, prvega že pet dni pred vkrcanjem na letalo.

