Norveški grešnik Forfang prekinil molk po aferi s skakalnimi dresi

Norveška organizacija Olympiatoppen, ki deluje znotraj Norveške športne zveze in olimpijskega komiteja na Gran Canarii, od 24. do 31. maja organizira priprave za norveške športnike, ki bodo tekmovali na olimpijskih igrah v Italiji leta 2026.

Po veliki aferi s skakalnimi dresi je veliko pozornosti namenjeno skakalni reprezentanci. Spomnimo, da je škandal izbruhnil med zadnjim svetovnim prvenstvom, ko je Norveška priznala, da so v skakalne drese Johanna Andreja Forfanga in Mariusa Lindvika všili prepovedane šive. Oba sta takrat dejala, da sta šokirana in da o tem nista nič vedela.

Glavni trener Magnus Brevig, pomočnik trenerja Thomas Lobben in krojač dresov Adrian Livelten so po škandalu še vedno suspendirani. Prav tako je bilo začasno suspendiranih pet skakalcev, vendar so bile po končani sezoni njihove kazni odpravljene.

Foto: Reuters

"Imam dovolj drugih stvari"

Po veliki aferi se noben od skakalcev ni oglašal v javnosti. Zdaj je Johann Andre Forfang za Dagbladet povedal: "Ne grem na Gran Canario." Razlog za to je, da je njegova partnerka visoko noseča, poleg tega pa ima veliko dela z gradnjo hiše. "Enostavno ne gre," je dodal in razkril, da kljub drugim obveznostim trenira. "Trenutno imam ogromno dela na obeh koncih, a na srečo je to le prehodno obdobje. Pripravljam se na novo sezono in treniram normalno."

Devetindvajsetletnik pa ni imel komentarja na preiskavo, ki še vedno traja. "Tega trenutno ne bi komentiral. Preiskava bo trajala, kolikor pač bo. Sam imam že tako dovolj drugih stvari."

Sicer je norveška reprezentanca v petek potrdila moško skakalno ekipo za prihodnjo sezono. To so Johann André Forfang, Marius Lindvik, Kristoffer Eriksen Sundal, Halvor Egner Granerud in Benjamin Østvold.

Prav tako še ni jasno, kdo bo vodil skakalno ekipo na pripravah. Vodja smučarskih skokov Jan-Erik Aalbu je v sporočilu za Dagbladet zapisal. "Za zdaj še ni odločeno. Na tem bomo delali konec tedna. Imamo pa tudi tri zelo dobre trenerje pri ženski ekipi, ki že zdaj sodelujejo med seboj."

Preberite še: