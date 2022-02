Pretresljiv video belgijske olimpijke obrodil sadove #video

Belgijska tekmovalka v skeletonu Kim Meylemans je ena od tistih, ki jih je ob vstopu na Kitajsko šokiral pozitiven test na novi koronavirus.

Tako kot slovenskega deskarja Žana Koširja in njegovega serviserja Darka Centriha so jo iz olimpijske vasi nemudoma preselili v izolacijski hotel, kjer je morala počakati na dva zaporedna negativna testa na novi koronavirus v razmiku 24 ur.

Dobre volje pred šokom zaradi testiranja Foto: Guliverimage

To se je k sreči zgodilo že po treh dneh (Košir je v izolaciji že skoraj teden dni) in 25-letna športnica je bila prepričana, da je odrešena samevanja v sobi ter da se seli nazaj v olimpijsko vas, kjer bo lahko končno začela tudi priprave na svoj olimpijski nastop.

A zadeve so se zapletle.

Kot je opozorila v pretresljivi videoobjavi, v kateri se bori s solzami in je videti povsem obupana, so jo organizatorji namesto v olimpijsko vas odpeljali drugam.

Foto: Guliverimage

"Ne vemo, ali se bom sploh lahko kdaj vrnila v olimpijsko vas," je dejala. "To je zame zelo težko. Prosim vas, da mi pustite nekaj časa, da razmislim, kaj bo moj naslednji korak. Ne vem, ali lahko še 14 dni zdržim v izolaciji, medtem ko potekajo olimpijske igre," se je izpovedala sledilcem.

A kot kaže, so njene besede vendarle obrodile sadove. Le nekaj ur po objavi videa so jo ob pritiskih Mednarodnega olimpijskega komiteja vendarle prepeljali v olimpijsko vas. Vsaj tako je bilo razbrati iz objav na družbenih omrežjih, a je športni poročevalec časopisa The New York Times Tariq Panja razkril drugačen razlog za nastalo situacijo. Problem z namestitvijo naj bi nastal zato, ker v olimpijski vasi niso imeli proste enoposteljne sobe, kamor bi lahko namestili belgijsko olimpijko, zato so jo začasno namestili drugam. Zaradi pomanjkanja komunikacije je zgodba dobila precej širše razsežnosti, kot bi jih morala.

UPDATE: "It seems like this video and the efforts of my Olympic Committee (@teambelgium) paid off. At 11:35pm I was escorted back to the Olympic Village." @LilBelgianKim.



This can not happen again to any athlete. @Beijing2022 . The power of social media. @GlobalAthleteHQ https://t.co/0Kc6xzkOFq pic.twitter.com/0B5Jc3eKL1 — Rob Koehler (@RobKoehler2) February 2, 2022

Še vedno je v izolaciji, a je vsaj v olimpijski vasi

Belgijska tekmovalka v skeletonu je kljub temu, da je premeščena v olimpijsko vas, tam še vedno v izolaciji (športniki in trenerji, ki lahko zapustijo izolacijo, se še naslednjih sedem dni ne smejo družiti z ostalimi olimpijci), in sicer v ločenem krilu zgradbe.

Kot je dejala, se počuti varno in lahko tudi lažje trenira. Časa ima še dovolj, tekma v skeletonu je na sporedu šele v petek, 11. februarja.

V izolacijskem hotelu namreč kljub prvotnim zagotovilom ni dobro poskrbljeno za trening športnikov, ki čakajo na negativen test. Kot so nam pred dnevi sporočili iz Olimpijskega komiteja Slovenije, ima Žan Košir tam na voljo zgolj kolo za spinning in nima dostopa do snežnih površin.

Foto: Anže Malovrh/STA

Pozitivnih že skoraj 300 članov olimpijske karavane

Ob vstopu na Kitajsko je bilo na testiranju na novi koronavirus pozitivnih že 280 ljudi, od teh sta 102 športnika oz. člana olimpijske odprave.

V slovenskem taboru sta v izolaciji znotraj olimpijske vasi tudi smučarska tekačica Eva Urevc in pomočnik trenerja smučarskih skakalk Anže Lavtižar. Oba sta prebolevnika in sta pred odhodom na Kitajsko oddala serijo negativnih testov. Ob vstopu v državo, ki zagovarja načelo ničelne tolerance do covida, pa je bil njun test pozitiven.

