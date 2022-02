Slovenski olimpijci so danes opravili prve uradne treninge in medijske obveznosti. Vsi člani reprezentance, ki so trenutno tam (manjkata le še alpski smučar Žan Kranjec in nordijski kombinatorec Vid Vrhovnik), so se predstavili medijem in razkrili svoje občutke pred prihajajočimi tekmovanji.

Slovenski tabor je danes tudi razveselila novica, da se stanje v slovenski olimpijski reprezentanci le izboljšuje. Olimpijec Žan Košir, ki je v izolacijskem hotelu vse od prihoda, je bil danes prvič negativen na testu na novi koronavirus. Če bo tudi jutrišnji test pokazal ugoden rezultat, se bo športnik preselil nazaj v olimpijsko vas in se ravnal po protokolu ''bližnjega stika''. To pomeni, da se bo lahko udeležil treningov in tekmovanj po posebnem postopku, ki velja za vse tako imenovane bližnje stike. Poseben prevoz in testiranje dvakrat na dan (na 12 ur) sedem dni zapored. Če bodo vsi testi negativni, bo tudi zanj vse enako kot za člane reprezentance, ki so negativni.

Njegov serviser Darko Centrih za zdaj ostaja v izolacijskem hotelu, pomočnik trenerja pri smučarskih skokih Anže Lavtižar in tekačica na smučeh Eva Urevc pa sta od danes ''bližnji stik'' in svoje delo lahko opravljata po zgoraj opisanem postopku.

V petek bo v Pekingu na sporedu slavnostno odprtje, nato pa se bodo igre tudi uradno začele. Slovenski olimpijski reprezentanci so se danes pridružili še alpske smučarke Ilka Štuhec, Neja Dvornik in Maruša Ferk, deskar na snegu Tit Štante ter tekačica na smučeh Anita Klemenčič. Vsi so uspešno prestali vse PCR-teste in se že mirno pripravljajo na jutrišnje odprtje in prve uradne treninge.

