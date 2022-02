Izjemna napoved Slovenk pred bojem za odličja

Na srednji skakalnici v Džangdžjakovu so izpeljali še zadnji trening smučarskih skakalk pred sobotno posamično tekmo (11.45). Slovenke so znova blestele. Urša Bogataj je imela drugi in prvi dosežek in je bila edina skakalka, ki je v obeh serijah preskočila sto metrov. V obeh serijah so bile med prvimi štirimi tri Slovenke, Nika Križnar je bila dvakrat tretja. Tretji trening skok so zaradi težav z vetrom in zamud odpovedali.