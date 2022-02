S slavnostnim odprtjem na kultnem stadionu Ptičje gnezdo v Pekingu (13.00) se bodo začele 24. Zimske olimpijske igre. In to zgolj šest mesecev po poletnih igrah v Tokiu. Slovenijo bo zastopalo 42 olimpijcev (končni seznam bo odvisen od covidnih testov), kar nekaj jih na podlagi rezultatov v letošnji zimi lahko brez drobca pretiravanj uvrščamo v krog favoritov za odličja.

Slavnostno odprtje iger v Ptičjem gnezdu

Čeprav se je predtekmovanje v curlingu začelo že v sredo, 2. februarja, pa se 24. zimske olimpijske igre v Pekingu uradno začenjajo danes. Slovesnost ob odprtju iger se bo začela ob 13. uri po slovenskem času, slovensko olimpijsko odpravo bosta na stadion Ptičje gnezdo popeljala alpska smučarka Ilka Štuhec in deskar Rok Marguč, ki bo v vlogi zastavonoše nadomestil Žana Koširja, ki je zaradi pozitivnega testa na novi koronavirus že teden dni v izolacijskem hotelu.

Stadion Ptičje gnezdo je pripravljen na slavnostno odprtje in mimohod olimpijskih reprezentanc. Foto: Guliverimage

Slovenija bo vkorakala med zadnjimi

Države (tokrat jih je 91) bodo na stadion vstopale po kitajski abecedi imen držav. Kot narekuje tradicija, bo na stadion prva vkorakala ekipa Grčije, kot predzadnja Italija, ki bo igre gostila čez štiri leta, zadnja pa bo gostiteljica Kitajska. Slovenija bo v mimohodu 70. po vrsti.

Slovesnost bo po besedah organizatorjev "preprosta, varna in krasna", trajala pa naj bi nekaj več kot uro in pol. Za primerjavo, otvoritev leta 2018 je trajala štiri ure. Na odprtju, ki jo bo režiral znani kitajski filmski režiser 71-letni Zhang Yimou, bo nastopalo okoli 3000 sodelujočih, od tega bo približno 90 odstotkov študentov.

Slovenske skakalke sodijo med glavne favoritinje za osvojitev olimpijskega odličja. Foto: OKS

Slovenski olimpijci

Slovenijo bo na igrah zastopalo 42 olimpijcev, ki niso na trnih zgolj zaradi olimpijskih nastopov, pač pa tudi vsakodnevnega testiranja na novi koronavirus.

Kako hitro takšno testiranje lahko spremeni situacijo, so se v slovenskem taboru lahko prepričali že nekajkrat. Tako že vse od petka v posebnem izolacijskem hotelu, kjer so nastanjeni športniki in njihovi spremljevalci, ki so na testiranju pozitivni, a nimajo nobenih simptomov, prebivata Žan Košir, dobitnik treh olimpijskih medalj in serviser slovenske deskarske reprezentance Darko Centrih.

Smučarka tekačica Eva Urevc je medtem že izven izolacije, a jo obravnavajo kot 'bližnji stik', zato je njeno gibanje še vedno omejeno.

Maskota letošnjih olimpijskih iger je ledena panda z imenom Bing Dwen Dwen, kar pomeni ledena debeluškasta panda. Ima ledeno oblačilo in zlato srce ter ima rada vse zimske športe, je zapisano v obrazložitvi na spletni strani OKS. Foto: Guliverimage

Napovedi so vedno nehvaležne in nekoliko vedeževalsko navdahnjene, a tudi brez tega lahko zapišemo, da med slovenskimi olimpijci v ožji krog favoritov spadajo slovenski skakalci in skakalke, tako na posamični kot ekipni in ekipni mešani tekmi, kar so dokazali tudi na četrtkovem treningu, smučarska tekačica Anamarija Lampič in deskar Tim Mastnak, a olimpijske igre so vedno znova poligon presenečenj, zato iz boja za kolajne ne gre odpisati nikogar.

Dnevi, ki si jih velja shraniti v koledar:

Tri olimpijska prizorišča

Olimpijske igre bodo potekale na treh prizoriščih – v Pekingu, Jančingu in Džangdžjakovu. Oči slovenskih ljubiteljev športa bodo največkrat usmerjene v prizorišča v Džangdžjakovu, saj bodo tam izpeljali tekme v smučarskih skokih, tekih, deskanju in biatlonu. Smučarske tekme se bodo odvijale v Jančingu, Peking pa bo gostil tekme na ledu in nekaj tekem v smučanju in deskanju prostega sloga.

Olimpijska vas Jančing bo gostila alpske smučarje. Foto: Guliverimage

Več o prizoriščih si lahko preberete na spodnji povezavi:

15 športov in 109 kompletov medalj

Športniki bodo na igrah tekmovali v 15 različnih športih, mednje bodo podelili 109 kompletov medalj, ki so jih organizatorji poimenovali Tong Xin, kar pomeni skupaj kot eno.

Foto: Guliverimage



Športi, v katerih se bodo merili olimpijci, so:

alpsko smučanje,

biatlon,

bob,

smučarski tek,

curling,

umetnostno drsanje,

smučanje prostega sloga

hokej na ledu,

sankanje,

nordijska kombinacija,

hitrostno drsanje na kratke proge,

skeleton,

smučarski skoki,

deskanje,

hitrostno drsanje.

Osebje v zaščitnih oblačilih. Prizori, ki jim bomo na letošnjih igrah priča na vsakem koraku. Foto: Guliverimage

Premiera sedmih disciplin

Na igrah bo premiero doživelo sedem novih športnih disciplin. Gre za discipline, ki so po oceni Mednarodnega olimpijskega komiteja atraktivne za mlade in usmerjene v večjo enakopravnost spolov.

Olimpijsko premiero bo tako doživel: bob enosed za ženske, discipline big air (skoki na veliki skakalnici) akrobatskih smučark in smučarjev, mešane ekipne tekme smučarjev prostega sloga v akrobatskih skokih, smučarskih skokih, kjer so slovenski skakalci in skakalke med glavnimi favoriti za medaljo zlatega leska, drsanju na kratkih stezah in v deskarskem krosu.

Tribune ne bodo samevale, a bodo na njih samo domačini. Foto: Guliverimage

Gledalci bodo, a le domačini

Zaradi epidemije bodo tudi igre v Pekingu tako kot tiste v Tokiu minile z zelo skromno navijaško podporo. Na tribunah bodo športnike lahko spodbujali domačini, ki so za to dobili posebno povabilo.

Med njimi bo tudi slovenski študent Luka Golež, ki v Pekingu končuje doktorski študij. Povabljen je bil na slovesnost ob odprtju in tekmo po lastnem izboru. Izbral si je ogled hokejske tekme. Pogovor z njim si lahko preberete na spodnji povezavi:

Igre se bodo končale 20. februarja, že 4. marca pa se bodo na istih prizoriščih odvijale paraolimpijske igre.

