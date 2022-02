Lindsey Vonn o svoji rojakinji: Lahko ogrozi dosežek Janice Kostelić

Le še nekaj dni nas loči od začetka olimpijskih iger, na katerih bo med glavnimi favoritinjami za osvojitev odličja v alpskem smučanju Američanka Mikaela Shiffrin. O njej in možnostih za uspeh sta se pred začetkom iger razgovorili tudi nekdanji nosilki zlatih odličij Lindsey Vonn in Picabo Street. Obe sta prepričani, da ima Shiffrinova v Pekingu možnost osvojiti odličje v prav vseh disciplinah.

Alpske smučarke v Pekingu za uvod prva preizkušnja čaka v ponedeljek, ko bo v nacionalnem centru alpskega smučanja Jančing na sporedu veleslalom. Med glavnimi favoritkami za zlato odličje bo zagotovo Američanka Mikaela Shiffrin, ta je leta 2014 osvojila zlato v slalomu, štiri leta pozneje pa je bila v Pjongčangu zlata še v veleslalomu in srebrna v alpski kombinaciji. Šestindvajsetletna smučarka je pred začetkom iger napovedala, da si želi nastopiti na vseh petih individualnih tekmah, a za zdaj njeni nastopi še niso potrjeni.

Mikaela Shiffrin je trenutno druga smučarka zime. Za Petro Vlhovo v skupnem seštevku zaostaja 17 točk. Foto: Grega Valančič/Sportida

Podobne načrte je imela Američanka tudi pred štirimi leti, a se je takrat zaradi pritiskov odločila, da v superveleslalomu in smuku ne bo nastopila. O morebitnem uspehu Shiffrinove je zdaj spregovorila tudi Lindsey Vonn, ki je štirikrat nastopila na olimpijskih igrah, v svetovnem pokalu pa je zbrala kar 82 zmag. Vonnova je prepričana, da lahko njena nekdanja mlajša smučarska kolegica osvoji odličje na vsaki tekmi, na kateri bo nastopila.

"Resnično pričakujem, da bo osvojila medaljo na vsaki tekmi, na kateri bo nastopila. Tega je sposobna in v to verjamem," je v intervjuju za Reuters povedala Vonnova. Shiffrinova je v zadnjih letih večkrat nastopila tudi v hitrih disciplinah. V tej sezoni je že dvakrat stala na stopničkah za zmagovalke v superveleslalomu.

Janica Kostelić je leta 2002 blestela na OI. Foto: Vid Ponikvar

Na vrhu Janica Kostelić

Največ medalj na enih olimpijskih igrah je do zdaj osvojila Hrvatica Janica Kostelić, ki je v Salt Lake Cityju leta 2022 v svojo zbirko dodala štiri olimpijska odličja, od tega je bila trikrat zlata. Na najvišjo stopničko se je povzpela v slalomu, veleslalomu, alpski kombinaciji, druga pa je bila v superveleslalomu. Vonnova je prepričana, da lahko njena rojakinja ta dosežek letos vsaj izenači, če že ne preseže. A uspeh Shiffrinove ni samoumeven. V zadnjem obdobju se je ubadala z vrnitvijo na smučarske strmine po okužbi s koronavirusom. Na zadnjem veleslalomu je bila na Kronplatzu "le" peta, pred tem je v Cortini d'Ampezzo na superveleslalomu osvojila 16. mesto, pred tem pa je v začetku januarja zmagala na slalomu v Schladmingu.

V Peking se je podala iz drugega mesta v skupnem seštevku, kjer zaostaja za Slovakinjo Petro Vlhovo. "Resnično mislim, da smuča izjemno dobro. Mogoče letos ni tako stalna, vendar je to pričakovano glede na posledice tragedije, s katero se je spopadla, in mislim, da bodo to zanjo neverjetne igre," je prepričana Vonnova, ki je ob tem spomnila na smrt očete Mikaele Shiffrin, ta se je po nesreči, padcu s strehe, za vedno poslovil leta 2020.

Tudi Picabo Street je prepričana o uspehu Mikaele Shiffrin. Foto: Reuters

Podobno razmišlja tudi nosilka zlatega odličja iz leta 1998 v Naganu in srebra štiri leta pred tem v Lillehammerju Picabo Street. Ta je prepričana, da Shiffrinove ne bodo zaustavili izzivi, ki jih bo prinesla neznana proga v Jančingu. "Verjamem, da bo šla na tekme z razmišljanjem: 'Imam to, ne glede na vse.' In prepričana sem, da zanjo trenutno ne obstaja boljšega izziva, kot bodo igre v Pekingu. Olimpijske igre so čudovita stvar. Prepričana sem, da bodo na teh nekateri športniki z rezultati eksplodirali," je še prepričana danes 50-letna Streetova.

