Z Olimpijskega komiteja Slovenije so prek svojega uradnega profila sporočili, da je bil Žan Košir, dobitnik treh olimpijskih medalj, ki je v Peking pripotoval s ciljem po osvojitvi četrte kolajne, negativen še na drugem testiranju na novi koronavirus v roku 24 ur in se vrača v olimpijsko vas.

Sodeč po fotografiji, ki so jo priložili, je 37-letni deskar iz Pristave v okolici Tržiča, ki je bil od prejšnjega petka v izolacijskem hotelu, dobro razpoložen.

Zdaj ga čaka enak režim kot rojakinjo, smučarsko tekačico Evo Urevc, ki jo prireditelji obravnavajo kot t. i. bližnji stik, kar pomeni, da lahko trenira, nima pa dostopa do skupnih prostorov s preostalimi olimpijci.

Čaka ga sedem dni testiranja po dvakrat dnevno

Tudi testiranje še ni konec. Zdaj ga čaka sedem dni testiranj na vsakih 12 ur ter posebne vožnje na treninge in tekmovanja. Po sedmih dneh in 14 negativnih PCR testih bo ponovno obravnavan kot ''zdrav'' športnik in brez omejitev, so sporočili iz slovenske reprezentance.

Košir ima zdaj štiri dni časa, da se pripravi na kvalifikacije paralelnega veleslaloma, ki bodo na sporedu v torek, 8. februarja. Že jutri ga čaka prvi uradni trening.

Medtem ko #TeamSlovenia potuje na otvoritveno slovesnost, je prispela fantastična novica. @zkosir je zapustil izolacijski hotel in se preselil v olimpijsko vas v Zhangjiakouu!🇸🇮#imamoto #ifeelslovenia @SloveniaInfo pic.twitter.com/YB5lRYFO4M — Team Slovenia (@TeamSlovenia) February 4, 2022

Medtem so slovenski olimpijci na poti v Peking, kjer bodo prisostvovali slovesnosti ob odprtju 24. zimskih olimpijskih iger. Košir bi tam moral v družbi Ilke Štuhec vihteti slovensko trobojnico, a je po spletu okoliščin ta vloga naknadno pripadla deskarju Roku Marguču.

Preberite še: