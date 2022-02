"Razvajeni" ruski hokejisti močno razjezili smučarsko skakalko

Ruska moška hokejska reprezentanca, ki bo v Pekingu branila olimpijsko zlato iz Pjongčanga 2018, je razjezila domačo javnost in tudi številne ruske funkcionarje in športnike. Posebej ogorčena nad potezo kolegov je bila smučarska skakalka Irina Avakumova. In kaj so ušpičili hokejisti?

Včeraj 78 članov, igralcev, trenerjev in podpornega osebja ruske moške hokejske reprezentance ni hotelo odpotovati v Peking z istim letalom kot del preostale ruske olimpijske odprave. Zahtevali so svoje letalo, kot razlog za to pa so navedli bojazen pred okužbo s koronavirusom. Temu bi ruska javnost še verjela, če bi se spomnili prej, ne le nekaj ur pred predvidenim poletom, so poročali ruski mediji.

Kot razvajeni otroci

Nad zahtevo hokejistov je bil ogorčen tudi predsednik ruskega olimpijskega komiteja Stanislav Pozdnjakov, ki je po poročanju hrvaškega Jutarnjega lista dejal: "Hokejska delegacija se je vedla kot razvajen otrok bogatih staršev. Zase so zahtevali vse, za druge pa jim je bilo malo mar. Prav tako jih ni zanimalo, koliko vse to stane."

"Od kod jim pravica, da se takole 'afnajo' z zahtevami?"

Še veliko ostrejša je bila ruska smučarska skakalka Irina Avakumova. "Bila sem zelo presenečena. Če bi to zahtevala Ovečkin ali Malkin, ki sta legendi in imata poseben status, kjerkoli se pojavita, bi še razumela. Ampak to so povsem drugi fantje, ki se še morajo dokazati. Od kod jim pravica, da se takole 'afnajo' z zahtevami? Ne razumem. Dobro, igraš hokej, nekdo drug pa smuča ali drsa. Vsak opravlja svoje delo, zakaj bi bili nekateri tako privilegirani? To je nespoštljivo do drugih športnikov!"

Smučarska skakalka Irina Avakumova se je ostro odzvala na privilegij kolegov. Foto: Reuters

Brez največjih zvezdnikov

Covid ogroža prav vse, ne samo hokejistov, se je še jezila Avakumova, a hokejisti so svoje dosegli. V Peking so prileteli s svojim letalom in so že v olimpijski vasi. V reprezentanci ni največjih zvezdnikov, kot sta omenjena Aleksander Ovečkin in Jevgenij Malkin, saj si kruh služijo v ligi NHL, ki tekmovanja med olimpijskimi igrami ni prekinjala.

Vseeno Rusi, ki v Pekingu zaradi sankcij Mednarodnega olimpijskega komiteja po škandalu z državno podprto sistematično zlorabo dopinga nastopajo pod zastavo ruskega olimpijskega komiteja in na tekmovalnih dresih ne smejo nositi ruskih državnih simbolov, veljajo za ene od favoritov za zlato kolajno. Igrali bodo v skupini B skupaj s Češko, Švico in Dansko.

V izolaciji pa je pristalo šest ruskih hokejistk, ki so bile ob prihodu v Peking pozitivne na testu na novi koronavirus.

