Nobena skrivnost ni, da Anamarija Lampič na olimpijskih igrah v Pekingu spada v ožji krog favoritinj za medaljo v šprintu. Ta bo na sporedu 8. februarja.

"Danes imam več izkušenj, večkrat sem bila v finalu in imam tudi več stopničk." Foto: Guliverimage

Šestindvajsetletna slovenska športnica je danes veliko bolj izkušena kot pred štirimi leti v Pjongčangu. V Južni Koreji je bila v posamičnem šprintu sedma, v ekipnem šprintu pa z Alenko Čebašek šesta.

"Danes imam več izkušenj, večkrat sem bila v finalu in imam tudi več stopničk. In olimpijska tekma se ne razlikuje prav veliko od svetovnega pokala. Tekmice bomo iste kot v svetovnem pokalu. Bolj bo šlo za prizorišče, ki je povsem novo in za katero nihče ne ve, koliko komu ustreza. Tisti, ki bo najbolj miren, sproščen, verjel vase … Mislim, da bo to ključno," je še pred odhodom v Peking razlagala vedno nasmejana Lampičeva.

Zaveda se, da je ena izmed favoritinj

Njene zadnje napovedi pred torkovim šprintom so optimistične. "Veliko pričakujem, merim na medaljo, sposobna sem jo dobiti, želim si jo, ampak drugo pa bo, da jo dosežem. Sem pa ena izmed favoritinj," je bila za STA jasna Lampičeva, ki se tako kot preostali spopada z nizkimi temperaturami.

V Pekingu je zelo mrzlo. Foto: Guliverimage

Proga ji ustreza, sneg ne

Pred odhodom v Peking je Lampičeva o olimpijski progi vedela zelo malo. Sneg na olimpijskem prizorišču je suh, kar pomeni, da je počasen. Takšen sneg naši tekmovalki sicer ne ustreza najbolj, ji pa veliko bolj ustreza, če je šprint nekoliko daljši. In kakšna je dejansko proga za šprint?

"Šprint je eden najtežjih in letos eden najdaljših. Od starta do sredine je kar dolg klanec, potem pa se spustiš na najnižjo točko, pred zadnjim delom," je dodala Lampičeva, ki je razkrila, da ji ustreza tudi zaključek proge.

Lampičeva bo tekmovala še na desetkilometrski razdalji v klasični tehniki (10. februarja), nato pa jo čaka še ekipni šprint v klasični tehniki. Tam bo moči združila z Evo Urevc, ki ravno tako spada med favoritinje. Ekipni šprint bo na sporedu 16. februarja.

Nočna mora Eve Urevc: "Težko je najti nekaj pozitivnega" Eva Urevc veliko časa preživi v sobi, kjer ima na voljo tudi sobno kolo. Foto: Instagram

Če je Anamarija Lampič povsem osredotočena na olimpijsko tekmo, pa tega ne moremo reči za nesrečno Evo Urevc. Eva je pred kratkim prebolela covid-19, a kitajski testi so ji pokazali, da je še vedno pozitivna.

V četrtek so iz Pekinga vendarle prišle prve spodbudnejše informacije, saj se Eva lahko ravna po protokolu "bližnjega stika". A to je še daleč od idealnega. To namreč pomeni, da je ločena od preostale ekipe, na trening pa gre lahko s posebnim prevozom. "V sobi imam veliko časa za razmišljanje in verjetno to ni najbolje zame. Trenutno ne razmišljam pozitivno. Čeprav mi bo uspelo iti na tekmo, ne vem, s kakšno glavo bom šla nanjo. Preprosto je težko najti nekaj pozitivnega," je s cmokom v grlu za slovensko nacionalno televizijo povedala Urevčeva.