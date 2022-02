Za Japonko konec že pred samim začetkom. Po hudem padcu odhaja domov.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za japonsko deskarko prostega sloga Rino Jošiko so se olimpijske igre končale, še preden so se sploh začele. Foto: Guliverimage

22-letna japonska deskarka prostega sloga Rina Jošika je včeraj grdo padla na treningu discipline slopestyle oz. deskanja po objektih in bo odpotovala domov, so sporočili iz japonskega tabora.

Mlada športnica je grdo padla med pristankom po izvedbi enega izmed skokov na treningu v snežnem parku Genting in nepremično obležala na tleh.

Kar 20 minut je trajalo, da jo je zdravniška ekipa na nosilih odnesla s prizorišča, od koder so se razlegali njeni vzkliki od bolečin.

Zaradi poškodbe, ki jo je staknila med pristankom po enem izmed skokov v disciplini deskanje po objektih, je že na poti domov. Foto: Guliverimage

Iz japonskega olimpijskega komiteja so pozneje sporočili, da se njihova olimpijka umika iz vseh predvidenih tekmovanj (deskanje po objektih in skoki na veliki skakalnici) in je po osnovni zdravniški oskrbi na Kitajskem že na poti v domovino.

